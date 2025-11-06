Fake news! Informação de que Lula garantiu indenização a famílias de mortos em megaoperação no Rio é falsa

As notícias falsas informavam que Lula garantiria uma indenização e pensão vitalícia às famílias dos mortos da Megaoperação - Foto: Reprodução/Fantástico

Nos últimos dias, circula nas redes sociais a informação falsa, com imagens manipuladas, que alega que o presidente Lula (PT) "garantiu indenização e pensão vitalícia para compensar o dano causado pela polícia" às famílias dos mortos na Megaoperação realizada no dia 28 de outubro nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

Para desmentir oficialmente as "fake news", o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informou, em nota oficial publicada nesta quarta-feira (05), que "não procede a informação divulgada em alguns sites de notícias e redes sociais sobre uma suposta proposta de assistência financeira a familiares de mortos na operação".

Confira a nota completa:

"O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) informa que não procede a informação divulgada em alguns sites de notícias e redes sociais sobre suposta proposta de assistência financeira a familiares de mortos no Rio de Janeiro. O MDHC não foi consultado sobre o assunto e esclarece que as informações veiculadas são inverídicas.

A presença da equipe federal no território atendeu à necessidade de dialogar diretamente com as comunidades e contribuir para a retomada do funcionamento regular de serviços e a garantia de direitos. O MDHC reitera que não fez nenhum anúncio de ajuda financeira às famílias.

A visita da ministra Macaé Evaristo ao Rio de Janeiro teve como principal objetivo o acolhimento às comunidades afetadas e a discussão sobre a retomada imediata dos serviços públicos de educação, saúde e assistência social nas áreas impactadas.

Entre as principais ações realizadas pela missão do MDHC estão: Articulação com órgãos públicos para garantia do funcionamento de escolas, hospitais e equipamentos essenciais; Mapeamento das necessidades locais e coordenação de apoio técnico e institucional, com base em protocolos humanitários internacionais.

O órgão também abriu um canal específico no Disque 100 para receber relatos das comunidades impactadas pelas operações.

O MDHC reitera o compromisso do Governo do Brasil com o combate ao crime organizado, desmantelando suas estruturas de organização e fontes de financiamento", disse o Ministério em nota.