Disque Denúncia pede informações os envolvidos na morte de PM em Rio Bonito

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quarta-feira (05), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da 119ª DP (Rio Bonito), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, lotado no 35º BPM (Itaboraí), Flávio dos Santos Duarte Teixeira, de 39 anos.

O crime aconteceu por volta das 8h, desta quarta-feira (5) na BR-101, na altura do bairro Mangueirinha, em Rio Bonito, próximo à UPA do município, no km 265 da rodovia, quando o militar voltava do trabalho em Tanguá, e dirigia seu carro quando foi surpreendido por criminosos em outro veículo, que emparelhou e efetuou os disparos. Baleado, o policial perdeu o controle da direção e acabou batendo o automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o policial já estava sem vida dentro do veículo.

As investigações estão sendo comandadas pela 119ª DP (Rio Bonito), que apura a autoria e a motivação do crime.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre os envolvidos na morte do policial militar, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido