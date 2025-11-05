Mulher suspeita de tentativa de latrocínio é presa em Niterói

Mulher foi detida por motopatrulhas do 12º BPM no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

Uma mulher, de 26 anos, foi presa na tarde desta segunda-feira (04), na Praça do Rink, no Centro de Niterói. Segundo policiais do 12º BPM (Niterói), que efetuaram a prisão, a mulher é suspeita de participar de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) em um hotel no Centro da cidade.

Durante a abordagem, foi realizada uma consulta aos sistemas policiais, que confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ela pelo crime de roubo, expedido pela Vara Criminal de Niterói.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita possui duas anotações anteriores por roubo e uma por furto.

A suspeita foi conduzida à 76ª DP de Niterói), onde o mandado foi cumprido. Ela permanecerá presa, à disposição da Justiça.