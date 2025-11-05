Mercadinho Solidário: ONG faz apelo para ajudar famílias em São Gonçalo

As doações podem ser entregues diretamente na sede da ONG ou através do PIX da ONG - Foto: Divulgação

As doações podem ser entregues diretamente na sede da ONG ou através do PIX da ONG - Foto: Divulgação

O Rio de Janeiro teve o pior resultado, entre os estados da Região Sudeste, no índice de restrição alimentar das famílias fluminenses divulgado este mês pelo IBGE. Por isso, iniciativas como o Mercadinho Solidário, em São Gonçalo, que oferece alimentos da cesta básica a alunas que fazem cursos profissionalizantes na ONG Mulheres da Parada, são importantes.

A ONG Mulheres da Parada, no entanto, faz um apelo por doações para manter a iniciativa criada ainda no contexto da pandemia em 2020. Atualmente, em média, cerca de 70 mulheres são atendidas mensalmente pelo Mercadinho Solidário e conseguem levar o correspondente a uma cesta básica para suas casas.

Leia também:

São Gonçalo vai promover aulão preparatório para o ENEM

Rio tem 2.161 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz; Confira

"Para manter o Mercadinho e as mulheres fazendo nossos cursos está sendo difícil. Nossas prateleiras não estão abastecidas como antes. Por isso pedimos às pessoas e até empresas que nos ajudem com doação do que puderem, como arroz, feijão, macarrão, café e outros alimentos", disse a presidente da ONG, Letícia da Hora.

Atualmente, em média, cerca de 70 mulheres são atendidas mensalmente pelo Mercadinho Solidário | Foto: Divulgação

Como ajudar

As doações podem ser entregues diretamente na sede da ONG (Estrada de Santa Izabel 1.347, Sacramento, São Gonçalo) ou através do PIX da ONG, que é o 45819631/0001-10 ((CNPJ das Mulheres da Parada).

Histórico das Mulheres da Parada

A ONG Mulheres da Parada é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada a partir da iniciativa de mulheres negras e moradoras das periferias de São Gonçalo.

As atividades iniciaram em abril de 2020, a partir das necessidades sociais e econômicas aprofundadas pelo contexto da pandemia da covid-19 nesse territórios invisibilizados.

Para dar suporte alimentar às famílias da comunidade Parada São Jorge no bairro Sacramento, São Gonçalo, foram distribuídas centenas cestas básicas às famílias em extrema vulnerabilidade.

Tendo em vista, no entanto, os agravantes no território, a instituição ampliou suas ações, a fim de favorecer o acesso dos usuários às políticas sociais de forma integral.

A partir das demandas observadas pelo público atendido no projeto Mercadinho Solidário, foram iniciadas ações de qualificação profissional.

"Começamos oferecendo cursos de Manicure e Confeitaria e, depois, com apoio e parceria com instituições públicas e privadas, passamos a oferecer oficinas e cursos de Trancista, Cosméticos Naturais e até Energia Solar Fotovoltaica para mulheres negras, em sua maioria de periferia, mães solo e com renda baixa. Já formamos centenas de mulheres que passaram a ter autonomia financeira e autoestima em alta", explicou a presidente da ONG.