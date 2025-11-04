Rio tem 2.161 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz; Confira

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 2.161 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 880 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.281 vagas: 230 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.051 pelo CIEE.

Na Região Metropolitana estão concentradas 90,1% das vagas, totalizando 793 oportunidades de trabalho. Os salários, que chegam a R$ 4.554, são oferecidos nos municípios de São João de Meriti e Duque de Caxias, para a função de cozinheira. A posição exige o Ensino Fundamental e experiência. Existem, ainda, 112 oportunidades, com remuneração de até dois salários mínimos, exclusivas para PcD’s, assim como para ajudante de depósito, em Cordovil, operador de caixa, em Campo Grande, e auxiliar de limpeza, no Centro do Rio.

Na Região Serrana, todas as 70 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.518 a R$ 3.036), para funções como as de administrador no comércio de mercadorias, apontador de obras, supervisor de tesouraria, entre outras. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 17 oportunidades, para cargos como advogado, ajudante de motorista e farmacêutico, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (48,9%) e Comércio (51,1%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (376%) e oferece até dois salários mínimos (85,6%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 230 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.051 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.