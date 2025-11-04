Polícia prende dois criminosos e cumpre cinco mandados de prisão na Região dos Lagos
Ação foi realizada por agentes da Delegacia de Cabo Frio em conjunto com policiais civis de Minas Gerais
Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio), em operação conjunta com policiais civis de Minas Gerais, prenderam dois criminosos e cumpriram cinco mandados de prisão, nesta terça-feira (04). Os homens foram localizados e capturados em Arraial do Cabo e em Cabo Frio, ambos na Região dos Lagos.
Após trabalhos de investigação e troca de informações entre as unidades, agentes identificaram e flagraram criminosos foragidos em dois endereços da região litorânea do Rio.
Em ação rápida, uma equipe procedeu ao encontro do primeiro alvo, em Arraial do Cabo, e prendeu o criminoso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e porte ilegal de drogas para consumo. Além disso, contra o homem, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, ameaça e desacato. No local, foram apreendidos um revólver, cinquenta munições, drogas e um documento falso.
Em ação simultânea, outros agentes das unidades procederam a um endereço, em Cabo Frio, e flagraram o segundo criminoso. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de armas e, contra ele, também foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com o homem, foi arrecadado um revólver, quatorze munições, além de uma lancha e três motos aquáticas.