Polícia prende dois criminosos e cumpre cinco mandados de prisão na Região dos Lagos

Os homens foram localizados e capturados em Arraial do Cabo e em Cabo Frio, ambos na Região dos Lagos - Foto: Divulgação

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio), em operação conjunta com policiais civis de Minas Gerais, prenderam dois criminosos e cumpriram cinco mandados de prisão, nesta terça-feira (04). Os homens foram localizados e capturados em Arraial do Cabo e em Cabo Frio, ambos na Região dos Lagos.

Após trabalhos de investigação e troca de informações entre as unidades, agentes identificaram e flagraram criminosos foragidos em dois endereços da região litorânea do Rio.

Em ação rápida, uma equipe procedeu ao encontro do primeiro alvo, em Arraial do Cabo, e prendeu o criminoso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e porte ilegal de drogas para consumo. Além disso, contra o homem, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, ameaça e desacato. No local, foram apreendidos um revólver, cinquenta munições, drogas e um documento falso.

Em ação simultânea, outros agentes das unidades procederam a um endereço, em Cabo Frio, e flagraram o segundo criminoso. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de armas e, contra ele, também foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com o homem, foi arrecadado um revólver, quatorze munições, além de uma lancha e três motos aquáticas.