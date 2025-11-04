Identificado homem morto a tiros na RJ-104, em São Gonçalo

O homem morto com três tiros na RJ-104, altura de Santa Luzia, na noite desta segunda-feira (3), foi identificado como Cláudio da Conceição, de 40 anos.

Cláudio trabalhava como pedreiro mas, de acordo com informações, estava vivendo em situação de rua. No início da manhã desta terça-feira (04) familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, em São Gonçalo, para liberar o corpo do homem.

Muito abalada, a mãe de Claudio precisou ser amparada. O irmão da vítima também esteve presente, mas evitou falar sobre o caso. A família busca informações para entender o ocorrido e não acredita em assalto, visto que a vitima não tinha nenhum bem material para ser roubado. Embora testemunhas falem de um crime de vingança, ainda não há informações sobre o que pode ter motivado os disparos.

Claudio foi morto com três tiros, sendo dois nas costas e um no abdômen. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo seguem investigando o caso. Ainda não há informações sobre o enterro de Cláudio.