PM é baleado durante tentativa de assalto no Rio

Uma tentativa de assalto na Estrada Guandu do Sena, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (4), deixou um policial militar do 14º BPM (Bangu) baleado.

De acordo com informações, o agente, que atua na sala da Polícia Militar do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, foi até o batalhão para buscar sua arma de serviço e seguia de carro para o local de trabalho quando foi abordado por criminosos na altura de um posto de combustíveis.

Durante a abordagem, os assaltantes reconheceram o homem como policial e dispararam contra ele. O agente foi socorrido e levado para o Hospital Albert Schweitzer, onde recebeu atendimento.