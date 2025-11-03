Acusado de matar homem a facadas em Maricá é preso

Acusado de assassinar José Cláudio Nobre dos Santos, na manhã desta segunda-feira (03), em Maricá, um homem, de 38 anos, foi preso, no início da tarde, em Ponta Negra, no mesmo município.

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 12ºBPM (Niterói) foram verificar informações que apontavam a Praia de Ponta Negra como local de esconderijo do acusado. Na Rua Carolino José do Nascimento acabou localizado e preso em flagrante.

O homem foi encaminhado para 82ªDP (Maricá) e posteriormente para a Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG) que assumiu a investigação. Segundo a polícia, ele tem duas anotações criminais, uma por lesão corporal e outra por injúria racial.

José Cláudio Nobre dos Santos morreu após ser esfaqueado no bairro Espraiado. Segundo informações, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.