Pode estar viva? 'Japinha do CV' não consta na lista de mortos da megaoperação no Rio

Penélope, conhecida pelos apelidos “Japinha", atua na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas - Foto: Reprodução

Dada como morta no confronto com forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, na manhã da última terça-feira (28), a mulher identificada como Penélope, mais conhecida pelo apelido de “Japinha do CV" não apareceu na lista com os nomes dos 115 suspeitos mortos na megaoperação.

Informações preliminares apontavam que a criminosa, uma das combatentes de segurança do Comando Vermelho, que atua na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas, havia sido atingida por um disparo de fuzil no rosto.

Os relatos descreviam ainda que Penélope, que ainda não teve o nome completo revelado, havia resistido à abordagem e atirado contra os agentes, sendo atingida no rosto durante o confronto. Imagens explícitas, em que um corpo aparece alvejado, passou a ser compartilhada com legendas que sinalizavam que se tratava da jovem.

Porém, na noite deste domingo (02), a coluna Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, teve acesso ao documento que lista os nomes dos 115 suspeitos mortos no confronto com a polícia e o nome da criminosa não aparece na lista oficial, visto que foram identificados apenas homens entre os mortos. Outros dois suspeitos ainda não identificados não têm registro papiloscópico, de arcada dentária ou de DNA.

Ainda na noite de domingo (02), diverso 'perfis fakes' começaram a ser criados nas redes sociais com o nome "Penélope". Nas páginas, publicações põem em dúvida se a criminosa sobreviveu à megaoperação. Veja abaixo:

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Polícia Civil ainda não comentou o caso.