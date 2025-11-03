Homem mata vizinho e fere dois em ataque a facadas em Maricá
Crime ocorreu na noite de domingo (2) após o carro de uma família enguiçar em frente à casa do agressor
Um homem identificado como Rubens Fernando foi preso em flagrante após esfaquear três vizinhos na noite do último domingo, em Maricá. Uma vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A prisão ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (3).
De acordo com informações iniciais, o acusado, que possui um suposto laudo de doenças mentais, já era conhecido por agressões e ameaças aos vizinhos.
Na noite de domingo, o carro de uma família enguiçou em frente à casa do acusado, que já saiu do imóvel esfaqueando os ocupantes do carro.
Leia também:
Remédios para dormir: uso sem orientação médica preocupa especialistas
Drones da Polícia Civil revelam cenas de guerra na luta contra criminosos no Alemão e na Penha; Vídeos
De acordo com a polícia, a vítima que morreu não estava no veículo e foi ferida com mais gravidade.O acusado possui um canal na internet e chegou a narrar, em vídeo, o que fez com os vizinhos, que ele chama de “Zé”.
Após cometer o crime, o homem fugiu, mas foi capturado por policiais militares horas depois, na praia.
O acusado foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, e foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde o caso será investigado.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das demais vítimas.