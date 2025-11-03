Técnico de enfermagem é espancado durante assalto em São Gonçalo

O crachá e o molho de chaves que ficaram abandonados na rua foram encontrados por uma pessoa que deixou na delegacia - Foto: Reprodução/ TV Globo

Um técnico de enfermagem que ainda não teve a identidade revelada, foi espancado durante um assalto no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira (03).

De acordo com relatos de testemunhas, ele estava saindo de um plantão no Hospital Azevedo Lima quando foi atacado por criminosos, que o cercaram e anunciaram o assalto.

Após a agressão, os bandidos fugiram. A vítima buscou ajuda em uma unidade de saúde no Pacheco, onde ficou internado.

O crachá e o molho de chaves que ficaram abandonados na rua foram encontrados por uma pessoa que deixou na delegacia.



O caso é investigado pela 74ªDP (Alcântara), que tenta identificar os criminosos.