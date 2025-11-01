Recém-nascido é encontrado morto no lixo em São Gonçalo

Um recém-nascido foi encontrado morto perto do lixo, na manhã deste sábado (1º), na Rua José Maria Pinto Duarte, altura do número 245, no bairro Novo México, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com informações confirmadas pela assessoria de Comunicação Social da SEDEC/CBMERJ, o Quartel do Corpo de Bombeiros de Colubandê foi acionado por volta das 11h25, após moradores verem o corpo do bebê ao lado da lixeira.

Informações obtidas que a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) foi acionada às 7h50 da manhã, logo após os primeiros moradores perceberem o corpo. Segundo relatos de testemunhas, tratava-se de um bebê aparentando ter entre seis e sete meses de gestação, que ainda estava com o cordão umbilical e a placenta.

Moradores acionaram socorro

Populares encontraram o corpo e avisaram o presidente da associação de moradores, que imediatamente acionou o SAMU e a Polícia Militar.

Os bombeiros estiveram no local e constataram o óbito. Em seguida, a equipe procedeu com o registro da ocorrência, encaminhando o caso à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Investigação

O corpo do recém-nascido foi recolhido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Niterói, onde passará por exames para determinar o tempo de gestação e as causas da morte.

A DHNSG assumiu as investigações e trabalha para identificar quem abandonou o bebê e em que circunstâncias o crime aconteceu.

Moradores da região ficaram abalados com a cena e acompanharam, em silêncio, o trabalho das equipes no local.