Megaoperação no Rio: 109 mortos já foram identificados

A Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou, na tarde desta sexta-feira (31), uma atualização com 109 identificados, entre os 117 suspeitos mortos na megaoperação da polícia do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, entre os 109 suspeitos identificados, estão 78 com histórico criminal grave (incluindo acusações de homicídio e tráfico de drogas); 43 foragidos; e 54 de outros estados (15 do Pará, 9 do Amazonas, 11 da Bahia, 4 do Ceará, 7 de Goiás, 4 do Espírito Santo, 1 do Mato Grosso, 1 de São Paulo e 2 da Paraíba).

Cerca de um terço dos presos, até o momento dessa matéria, são de outros estados do Brasil. São eles: Chico Rato, de Manaus (AM); DG (BA); FB (BA); Fernando Henrique dos Santos (GO); Gringo, de Manaus (AM); Mazola, de Feira de Santana (BA); PP (PA); Rodinha, de Itaberaí (GO); Russo, de Vitória (ES).

Leia também:

➣Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica

➣ Polícia Civil identifica criminosos mortos na Operação Contenção; Veja a lista!

Veja a lista dos 109 identificados: (em negrito, natural de Niterói)

Adailton Bruno Schmitz da Silva, 35 anos Adan Pablo Alves de Oliveira, o Madruga, 28 anos Aleilson da Cunha Luz Junior, o Madrugadão, 26 anos Alessandro Alves de Souza, 32 anos Alessandro Alves Silva, 19 anos Alexsandro Bessa dos Santos, o Prejudicado, 51 anos Alisom Lemos Rocha, o Russo ou Gordinho do Valão, 27 anos Anderson da Silva Severo, o Maestro / Uander, 38 anos André Luiz Ferreira Mendes Junior, o Cabeludo, 22 anos Arlen João de Almeida, o Terrorista / João, 31 anos Brendon César da Silva Souza, 25 anos Bruno Correa da Costa, o Bruno, 30 anos Carlos Eduardo Santos Felício, 21 anos Carlos Henrique Castro Soares da Silva, o Soldado, 27 anos Cauãn Fernandes do Carmo Soares, 19 anos Célio Guimarães Júnior, 29 anos Cleideson Silva da Cunha, o Loirinho, 27 anos Cleiton Cesar Dias Mello Cleiton da Silva, o Mãozinha, 33 anos Cleiton Souza da Silva Cleys Bandeira da Silva, 26 anos Danilo Ferreira do Amor Divino, o Mazola, 38 anos Diego dos Santos Muniz, 29 anos Diogo Garcez Santos Silva, o DG, 31 anos Douglas Conceição de Souza, o Chico Rato, 32 anos Eder Alves de Souza, 37 anos Edione dos Santos Dias, 35 anos Edson de Magalhães Pinto, o Mangote, 21 anos Emerson Pereira Solidade, o Piter, 27 anos Evandro da Silva Machado, 38 anos Fabian Alves Martins Fabiano Martins Amancio, 28 anos Fabio Francisco Santana Sales, 36 anos Fabricio dos Santos da Silva Felipe da Silva, o Tíuba, 32 anos Fernando Henrique dos Santos, 29 anos Francisco Myller Moreira da Cunha, o Gringo / Suiça, 32 anos Francisco Nataniel Alves Gonçalves, 48 anos Francisco Teixeira Parente, o Mongol, 30 anos Gabriel Lemos Vasconcelos, 23 anos Gustavo Souza de Oliveira Hercules Salles de Lima, 24 anos Hito José Pereira Bastos, o Dimas, 31 anos Jeanderson Bismarque Soares de Almeida, o Bis, 33 anos Jonas de Azeredo Vieira, 29 anos Jônatas Ferreira Santos, o Joni Visão, 37 anos Jonatha Daniel Barros da Silva, 18 anos José Paulo Nascimento Fernandes Josigledson de Freitas Silva, o Gleissim / Traquino, 34 anos Juan Marciel Pinho de Souza, 20 anos Kauã Teixeira dos Santos, 18 anos Kleber Izaias dos Santos Leonardo Fernandes da Rocha, 35 anos Luan Carlos Dias Pastana, o Luan Castanhal, 35 anos Luan Carlos Marcolino de Alcântara, o Tubarão, 24 anos Lucas da Silva Lima, o LK / Pezão, 29 anos Lucas Guedes Marques, 29 anos Luciano Ramos Silva, 32 anos Luiz Carlos de Jesus Andrade, o Zóio, 23 anos Luiz Claudio da Silva Santos, 28 anos Luiz Eduardo da Silva Mattos, 21 anos Maicon Pyterson da Silva, o DJ, 28 anos Maicon Thomaz Vilela da Silva, o MK, 31 anos Marcio da Silva de Jesus, 22 anos Marcos Adriano Azevedo de Almeida, o BC / Beiço / Mateus / Matheus, 32 anos Marcos Antonio Silva Junior, 25 anos Marcos Vinicius da Silva Lima, o Rodinha / Brancão / MV, 27 anos Marllon de Melo Felisberto, o Branquinho ou Balão, 28 anos Maxwel Araújo Zacarias, o Dedão, 38 anos Michael Douglas Rodrigues Fernandes, 28 anos Nailson Miranda da Silva, o Moju / Mujuzinho, 27 anos Nelson Soares dos Reis Campos, o Cabeludo, 27 anos Rafael Correa da Costa Rafael de Moraes Silva, 31 anos Ricardo Aquino dos Santos Richard Souza dos Santos, o Prejudicado, 20 anos Rodolfo Pantoja da Silva, 28 anos Ronald Oliveira Ricardo, 25 anos Ronaldo Julião da Silva, 46 anos Tiago Neves Reis, 26 anos Vanderley Silva Borges, 28 anos Victor Hugo Rangel de Oliveira, 32 anos Vitor Ednilson Martins Maia, o Ipixuna do Pará, 25 anos Wagner Nunes Santana Waldemar Ribeiro Saraiva, o Fantasma, 21 anos Wallace Barata Pimentel, o Pizza, 27 anos Wellington Brito dos Santos, 20 anos Wellinson de Sena dos Santos, 20 anos Wendel Francisco dos Santos, 24 anos Wesley Martins e Silva, o PP, 27 anos Willian Botelho de Freitas Borges, 23 anos Yago Ravel Rodrigues Rosário, o Ravel do CV, 19 anos Yan dos Santos Fernandes, 20 anos Yure Carlos Mothé Sobral Palomo, 23 anos Yuri dos Santos Barreto, 22 anos Menor de 14 anos Menor de 16 anos Menor Menor

Balanço da megaoperação no RJ:

➜ 121 mortes, sendo 117 suspeitos e 4 policiais

➜ 113 presos, sendo 33 de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco

➜ 10 menores infratores apreendidos

➜ 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver apreendidos

➜ 1 tonelada de drogas apreendida