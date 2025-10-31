Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Megaoperação no Rio: 109 mortos já foram identificados

Entre os nomes divulgados, 54 são de outros estados

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 31 de outubro de 2025 - 20:19
Operação no Rio de Janeiro teve 117 mortos
Operação no Rio de Janeiro teve 117 mortos -

A Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou, na tarde desta sexta-feira (31), uma atualização com 109 identificados, entre os 117 suspeitos mortos na megaoperação da polícia do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, entre os 109 suspeitos identificados, estão 78 com histórico criminal grave (incluindo acusações de homicídio e tráfico de drogas); 43 foragidos; e 54 de outros estados (15 do Pará, 9 do Amazonas, 11 da Bahia, 4 do Ceará, 7 de Goiás, 4 do Espírito Santo, 1 do Mato Grosso, 1 de São Paulo e 2 da Paraíba).

Cerca de um terço dos presos, até o momento dessa matéria, são de outros estados do Brasil. São eles: Chico Rato, de Manaus (AM); DG (BA); FB (BA); Fernando Henrique dos Santos (GO); Gringo, de Manaus (AM); Mazola, de Feira de Santana (BA); PP (PA); Rodinha, de Itaberaí (GO); Russo, de Vitória (ES).

Leia também:

Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica

➣ Polícia Civil identifica criminosos mortos na Operação Contenção; Veja a lista!

Veja a lista dos 109 identificados: (em negrito, natural de Niterói)

  1. Adailton Bruno Schmitz da Silva, 35 anos
  2. Adan Pablo Alves de Oliveira, o Madruga, 28 anos
  3. Aleilson da Cunha Luz Junior, o Madrugadão, 26 anos
  4. Alessandro Alves de Souza, 32 anos
  5. Alessandro Alves Silva, 19 anos
  6. Alexsandro Bessa dos Santos, o Prejudicado, 51 anos
  7. Alisom Lemos Rocha, o Russo ou Gordinho do Valão, 27 anos
  8. Anderson da Silva Severo, o Maestro / Uander, 38 anos
  9. André Luiz Ferreira Mendes Junior, o Cabeludo, 22 anos
  10. Arlen João de Almeida, o Terrorista / João, 31 anos
  11. Brendon César da Silva Souza, 25 anos
  12. Bruno Correa da Costa, o Bruno, 30 anos
  13. Carlos Eduardo Santos Felício, 21 anos
  14. Carlos Henrique Castro Soares da Silva, o Soldado, 27 anos
  15. Cauãn Fernandes do Carmo Soares, 19 anos
  16. Célio Guimarães Júnior, 29 anos
  17. Cleideson Silva da Cunha, o Loirinho, 27 anos
  18. Cleiton Cesar Dias Mello
  19. Cleiton da Silva, o Mãozinha, 33 anos
  20. Cleiton Souza da Silva
  21. Cleys Bandeira da Silva, 26 anos
  22. Danilo Ferreira do Amor Divino, o Mazola, 38 anos
  23. Diego dos Santos Muniz, 29 anos
  24. Diogo Garcez Santos Silva, o DG, 31 anos
  25. Douglas Conceição de Souza, o Chico Rato, 32 anos
  26. Eder Alves de Souza, 37 anos
  27. Edione dos Santos Dias, 35 anos
  28. Edson de Magalhães Pinto, o Mangote, 21 anos
  29. Emerson Pereira Solidade, o Piter, 27 anos
  30. Evandro da Silva Machado, 38 anos
  31. Fabian Alves Martins
  32. Fabiano Martins Amancio, 28 anos
  33. Fabio Francisco Santana Sales, 36 anos
  34. Fabricio dos Santos da Silva
  35. Felipe da Silva, o Tíuba, 32 anos
  36. Fernando Henrique dos Santos, 29 anos
  37. Francisco Myller Moreira da Cunha, o Gringo / Suiça, 32 anos
  38. Francisco Nataniel Alves Gonçalves, 48 anos
  39. Francisco Teixeira Parente, o Mongol, 30 anos
  40. Gabriel Lemos Vasconcelos, 23 anos
  41. Gustavo Souza de Oliveira
  42. Hercules Salles de Lima, 24 anos
  43. Hito José Pereira Bastos, o Dimas, 31 anos
  44. Jeanderson Bismarque Soares de Almeida, o Bis, 33 anos
  45. Jonas de Azeredo Vieira, 29 anos
  46. Jônatas Ferreira Santos, o Joni Visão, 37 anos
  47. Jonatha Daniel Barros da Silva, 18 anos
  48. José Paulo Nascimento Fernandes
  49. Josigledson de Freitas Silva, o Gleissim / Traquino, 34 anos
  50. Juan Marciel Pinho de Souza, 20 anos
  51. Kauã Teixeira dos Santos, 18 anos
  52. Kleber Izaias dos Santos
  53. Leonardo Fernandes da Rocha, 35 anos
  54. Luan Carlos Dias Pastana, o Luan Castanhal, 35 anos
  55. Luan Carlos Marcolino de Alcântara, o Tubarão, 24 anos
  56. Lucas da Silva Lima, o LK / Pezão, 29 anos
  57. Lucas Guedes Marques, 29 anos
  58. Luciano Ramos Silva, 32 anos
  59. Luiz Carlos de Jesus Andrade, o Zóio, 23 anos
  60. Luiz Claudio da Silva Santos, 28 anos
  61. Luiz Eduardo da Silva Mattos, 21 anos
  62. Maicon Pyterson da Silva, o DJ, 28 anos
  63. Maicon Thomaz Vilela da Silva, o MK, 31 anos
  64. Marcio da Silva de Jesus, 22 anos
  65. Marcos Adriano Azevedo de Almeida, o BC / Beiço / Mateus / Matheus, 32 anos
  66. Marcos Antonio Silva Junior, 25 anos
  67. Marcos Vinicius da Silva Lima, o Rodinha / Brancão / MV, 27 anos
  68. Marllon de Melo Felisberto, o Branquinho ou Balão, 28 anos
  69. Maxwel Araújo Zacarias, o Dedão, 38 anos
  70. Michael Douglas Rodrigues Fernandes, 28 anos
  71. Nailson Miranda da Silva, o Moju / Mujuzinho, 27 anos
  72. Nelson Soares dos Reis Campos, o Cabeludo, 27 anos
  73. Rafael Correa da Costa
  74. Rafael de Moraes Silva, 31 anos
  75. Ricardo Aquino dos Santos
  76. Richard Souza dos Santos, o Prejudicado, 20 anos
  77. Rodolfo Pantoja da Silva, 28 anos
  78. Ronald Oliveira Ricardo, 25 anos
  79. Ronaldo Julião da Silva, 46 anos
  80. Tiago Neves Reis, 26 anos
  81. Vanderley Silva Borges, 28 anos
  82. Victor Hugo Rangel de Oliveira, 32 anos
  83. Vitor Ednilson Martins Maia, o Ipixuna do Pará, 25 anos
  84. Wagner Nunes Santana
  85. Waldemar Ribeiro Saraiva, o Fantasma, 21 anos
  86. Wallace Barata Pimentel, o Pizza, 27 anos
  87. Wellington Brito dos Santos, 20 anos
  88. Wellinson de Sena dos Santos, 20 anos
  89. Wendel Francisco dos Santos, 24 anos
  90. Wesley Martins e Silva, o PP, 27 anos
  91. Willian Botelho de Freitas Borges, 23 anos
  92. Yago Ravel Rodrigues Rosário, o Ravel do CV, 19 anos
  93. Yan dos Santos Fernandes, 20 anos
  94. Yure Carlos Mothé Sobral Palomo, 23 anos
  95. Yuri dos Santos Barreto, 22 anos
  96. Menor de 14 anos
  97. Menor de 16 anos
  98. Menor
  99. Menor

Balanço da megaoperação no RJ:

➜ 121 mortes, sendo 117 suspeitos e 4 policiais

➜ 113 presos, sendo 33 de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco

➜ 10 menores infratores apreendidos

➜ 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver apreendidos

➜ 1 tonelada de drogas apreendida

