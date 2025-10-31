Megaoperação no Rio: 109 mortos já foram identificados
Entre os nomes divulgados, 54 são de outros estados
A Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou, na tarde desta sexta-feira (31), uma atualização com 109 identificados, entre os 117 suspeitos mortos na megaoperação da polícia do Rio de Janeiro nos complexos da Penha e do Alemão na terça-feira (28).
Segundo a Polícia Civil, entre os 109 suspeitos identificados, estão 78 com histórico criminal grave (incluindo acusações de homicídio e tráfico de drogas); 43 foragidos; e 54 de outros estados (15 do Pará, 9 do Amazonas, 11 da Bahia, 4 do Ceará, 7 de Goiás, 4 do Espírito Santo, 1 do Mato Grosso, 1 de São Paulo e 2 da Paraíba).
Cerca de um terço dos presos, até o momento dessa matéria, são de outros estados do Brasil. São eles: Chico Rato, de Manaus (AM); DG (BA); FB (BA); Fernando Henrique dos Santos (GO); Gringo, de Manaus (AM); Mazola, de Feira de Santana (BA); PP (PA); Rodinha, de Itaberaí (GO); Russo, de Vitória (ES).
Veja a lista dos 109 identificados: (em negrito, natural de Niterói)
- Adailton Bruno Schmitz da Silva, 35 anos
- Adan Pablo Alves de Oliveira, o Madruga, 28 anos
- Aleilson da Cunha Luz Junior, o Madrugadão, 26 anos
- Alessandro Alves de Souza, 32 anos
- Alessandro Alves Silva, 19 anos
- Alexsandro Bessa dos Santos, o Prejudicado, 51 anos
- Alisom Lemos Rocha, o Russo ou Gordinho do Valão, 27 anos
- Anderson da Silva Severo, o Maestro / Uander, 38 anos
- André Luiz Ferreira Mendes Junior, o Cabeludo, 22 anos
- Arlen João de Almeida, o Terrorista / João, 31 anos
- Brendon César da Silva Souza, 25 anos
- Bruno Correa da Costa, o Bruno, 30 anos
- Carlos Eduardo Santos Felício, 21 anos
- Carlos Henrique Castro Soares da Silva, o Soldado, 27 anos
- Cauãn Fernandes do Carmo Soares, 19 anos
- Célio Guimarães Júnior, 29 anos
- Cleideson Silva da Cunha, o Loirinho, 27 anos
- Cleiton Cesar Dias Mello
- Cleiton da Silva, o Mãozinha, 33 anos
- Cleiton Souza da Silva
- Cleys Bandeira da Silva, 26 anos
- Danilo Ferreira do Amor Divino, o Mazola, 38 anos
- Diego dos Santos Muniz, 29 anos
- Diogo Garcez Santos Silva, o DG, 31 anos
- Douglas Conceição de Souza, o Chico Rato, 32 anos
- Eder Alves de Souza, 37 anos
- Edione dos Santos Dias, 35 anos
- Edson de Magalhães Pinto, o Mangote, 21 anos
- Emerson Pereira Solidade, o Piter, 27 anos
- Evandro da Silva Machado, 38 anos
- Fabian Alves Martins
- Fabiano Martins Amancio, 28 anos
- Fabio Francisco Santana Sales, 36 anos
- Fabricio dos Santos da Silva
- Felipe da Silva, o Tíuba, 32 anos
- Fernando Henrique dos Santos, 29 anos
- Francisco Myller Moreira da Cunha, o Gringo / Suiça, 32 anos
- Francisco Nataniel Alves Gonçalves, 48 anos
- Francisco Teixeira Parente, o Mongol, 30 anos
- Gabriel Lemos Vasconcelos, 23 anos
- Gustavo Souza de Oliveira
- Hercules Salles de Lima, 24 anos
- Hito José Pereira Bastos, o Dimas, 31 anos
- Jeanderson Bismarque Soares de Almeida, o Bis, 33 anos
- Jonas de Azeredo Vieira, 29 anos
- Jônatas Ferreira Santos, o Joni Visão, 37 anos
- Jonatha Daniel Barros da Silva, 18 anos
- José Paulo Nascimento Fernandes
- Josigledson de Freitas Silva, o Gleissim / Traquino, 34 anos
- Juan Marciel Pinho de Souza, 20 anos
- Kauã Teixeira dos Santos, 18 anos
- Kleber Izaias dos Santos
- Leonardo Fernandes da Rocha, 35 anos
- Luan Carlos Dias Pastana, o Luan Castanhal, 35 anos
- Luan Carlos Marcolino de Alcântara, o Tubarão, 24 anos
- Lucas da Silva Lima, o LK / Pezão, 29 anos
- Lucas Guedes Marques, 29 anos
- Luciano Ramos Silva, 32 anos
- Luiz Carlos de Jesus Andrade, o Zóio, 23 anos
- Luiz Claudio da Silva Santos, 28 anos
- Luiz Eduardo da Silva Mattos, 21 anos
- Maicon Pyterson da Silva, o DJ, 28 anos
- Maicon Thomaz Vilela da Silva, o MK, 31 anos
- Marcio da Silva de Jesus, 22 anos
- Marcos Adriano Azevedo de Almeida, o BC / Beiço / Mateus / Matheus, 32 anos
- Marcos Antonio Silva Junior, 25 anos
- Marcos Vinicius da Silva Lima, o Rodinha / Brancão / MV, 27 anos
- Marllon de Melo Felisberto, o Branquinho ou Balão, 28 anos
- Maxwel Araújo Zacarias, o Dedão, 38 anos
- Michael Douglas Rodrigues Fernandes, 28 anos
- Nailson Miranda da Silva, o Moju / Mujuzinho, 27 anos
- Nelson Soares dos Reis Campos, o Cabeludo, 27 anos
- Rafael Correa da Costa
- Rafael de Moraes Silva, 31 anos
- Ricardo Aquino dos Santos
- Richard Souza dos Santos, o Prejudicado, 20 anos
- Rodolfo Pantoja da Silva, 28 anos
- Ronald Oliveira Ricardo, 25 anos
- Ronaldo Julião da Silva, 46 anos
- Tiago Neves Reis, 26 anos
- Vanderley Silva Borges, 28 anos
- Victor Hugo Rangel de Oliveira, 32 anos
- Vitor Ednilson Martins Maia, o Ipixuna do Pará, 25 anos
- Wagner Nunes Santana
- Waldemar Ribeiro Saraiva, o Fantasma, 21 anos
- Wallace Barata Pimentel, o Pizza, 27 anos
- Wellington Brito dos Santos, 20 anos
- Wellinson de Sena dos Santos, 20 anos
- Wendel Francisco dos Santos, 24 anos
- Wesley Martins e Silva, o PP, 27 anos
- Willian Botelho de Freitas Borges, 23 anos
- Yago Ravel Rodrigues Rosário, o Ravel do CV, 19 anos
- Yan dos Santos Fernandes, 20 anos
- Yure Carlos Mothé Sobral Palomo, 23 anos
- Yuri dos Santos Barreto, 22 anos
- Menor de 14 anos
- Menor de 16 anos
- Menor
- Menor
Balanço da megaoperação no RJ:
➜ 121 mortes, sendo 117 suspeitos e 4 policiais
➜ 113 presos, sendo 33 de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco
➜ 10 menores infratores apreendidos
➜ 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver apreendidos
➜ 1 tonelada de drogas apreendida