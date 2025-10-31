Ônibus com atletas da base do Botafogo fica em meio a tiroteio na Zona Norte do Rio

Atletas da base do Botafogo se assustaram, mas não se feriram - Foto: Reprodução

Atletas da base do Botafogo se assustaram, mas não se feriram - Foto: Reprodução

O ônibus que transportava atletas da base do Botafogo ao Estádio Nilton Santos ficou no meio de um tiroteio na Linha Amarela, uma das principais vias do Rio, na tarde desta sexta-feira (31). O veículo levava jogadores, comissão técnica e outros funcionários após dois jogos das categorias de base do sub-15 e sub-17 contra o Vasco, pela Copa Rio, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

As cenas de terror aconteceram na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte, durante um confronto entre criminosos de facções rivais. Apesar do susto, todos da delegação do clube carioca estão bem.

Ainda não se sabe se a ocorrência tem alguma relação com a megaoperação realizada na última terça-feira (28), que culminou na morte de mais de 100 suspeitos.

Treinos das equipes de categorias de base do Botafogo foram cancelados como forma de preservar os jovens e os funcionários do departamento.