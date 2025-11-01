Disque Denúncia pede ajuda para identificar envolvidos na morte de jovem baleada na Linha Amarela

O Disque Denúncia divulgou neste sábado (1º) um cartaz da campanha “Quem Matou?”, com o objetivo de obter informações que ajudem a identificar os responsáveis pela morte de Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, atingida por um tiro na cabeça durante um tiroteio na Linha Amarela, na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

A 21ª DP (Bonsucesso) é a unidade responsável pela investigação. Os agentes buscam informações que possam esclarecer quem participou do confronto que terminou com a morte da bancária, que havia sido recém-promovida e planejava engravidar nos próximos meses.

Tiroteio durante deslocamento

Segundo o motorista do carro por aplicativo em que Bárbara estava, ela voltava de uma visita a um cliente na Ilha do Governador, com destino ao bairro do Cachambi, na Zona Norte.

Ao entrar na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão, o condutor relatou ter ouvido diversos disparos e, logo em seguida, percebeu que a passageira havia sido atingida no banco traseiro.

Bárbara foi levada às pressas para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

Confronto e apreensão

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio ocorreu durante um confronto entre criminosos na região do Morro do Timbau, no Complexo da Maré. Um fuzil foi apreendido no local, e o patrulhamento foi reforçado em toda a extensão da Linha Amarela e vias próximas.

Denúncias podem ser feitas anonimamente

O Disque Denúncia reforça o pedido de colaboração da população. Quem tiver informações sobre os envolvidos no tiroteio pode entrar em contato pelos seguintes canais:

Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (sistema que protege a identidade do denunciante)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido, e todas as informações recebidas são encaminhadas às autoridades competentes para auxiliar nas investigações.