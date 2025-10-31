Passageira de carro de aplicativo é baleada na cabeça e morre em tiroteio na Linha Amarela

Tiroteio na Linha Amarela, na tarde desta sexta (02), deixou uma mulher morta - Foto: Reprodução

Um tiroteio na tarde desta sexta-feira (31) provocou a interdição temporária da Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, e deixou ao menos duas pessoas feridas. Entre as vítimas está uma passageira de um carro de aplicativo.

Ela foi atingida na cabeça enquanto trafegava pela via. Identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, a passageira foi levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Moradores da região registraram um momento em um vídeo. Na gravação, é possível ver que um homem é baleado. As imagens também mostraram a chegada da Polícia Militar no local dos acontecimentos.

Antes disso, segundo informações da PM, houve uma troca de tiros entre criminosos na altura da Rua Praia de Inhaúma, próximo ao Morro do Timbau, região próxima ao local onde a mulher foi baleada.

Segundo o motorista que levava a vítima, ela vinha da Ilha do Governador com destino ao Cachambi. Ele contou aos policiais que, ao entrar na Linha Amarela, na altura da passarela do Fundão, ouviu diversos disparos e percebeu que a passageira estava ferida no banco traseiro.

Por conta da ocorrência, a Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, foi interditada por alguns minutos. A interdição ocorreu por volta das 14h30. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o tráfego foi liberado poucos minutos depois.

De acordo com a PM, policiais do 22º BPM (Maré) foram acionados após relatos de disparos de arma de fogo nas proximidades do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade.