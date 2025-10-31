Família de jovem morto em operação no Santo Amaro será indenizada pelo Governo do Estado

Em junho desse ano, o office-boy Herus Guimarães Mendes da Conceição, de 24 anos, foi morto após ser baleado em uma festa junina durante uma operação policial na comunidade do Santo Amaro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Agora, a família da vítima acertou um acordo de indenização com o Governo do Estado do Rio, que foi formalizado nesta quinta-feira (30).

Os familiares do jovem receberam pagamentos por danos morais em até 60 dias, além de uma pensão mensal ao filho de Herus, de 2 anos, até que ele complete a maior idade ou até os 24 anos, caso ele esteja matriculado em uma instituição de ensino superior. Os valores não foram revelados.

A reparação foi construída em sessões de mediação da Coordenadoria de Autocomposição (COMPOR) do Ministério Público (MPRJ). O termo não impactará na investigação criminal, que segue aberta para responsabilização dos envolvidos na morte.

Herus foi atingido por um tiro no dia 6 de junho. Segundo testemunhas, estava acontecendo uma apresentação de quadrilhas de festa junina com a participação de crianças e famílias do Santo Amaro, no Catete, quando um tiroteio começou, provocando correria.

De acordo com Cristiano Pereira, líder da quadrilha Balão Dourado, que se apresentava no local, policiais militares do Batalhão de Operações (Bope) saíram de becos em confronto com criminosos.

"O pessoal do Bope veio pelos becos e quando apareceram, ninguém viu nada, só um monte de tiro para 'tudo' quanto é lado (...) Os bandidos saíram não sei de onde, a bala veio não sei de onde, a gente não viu, tinha muita gente (na festa). Na hora dos tiros, estava 'rolando' uma roda, com um monte de gente dançando no meio, era o público com os quadrilheiros. Não percebemos nada", relatou Cristiano, na ocasião. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Na época, a PM informou que equipes do Bope realizaram uma ação para verificar a presença de criminosos fortemente armados na comunidade que se preparavam para uma possível investida contra rivais por disputas de territórios.