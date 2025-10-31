Polícia Civil identifica criminosos mortos na Operação Contenção; Veja a lista!

Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, já deixou 121 mortos, 113 prisões - Foto: Divulgação

A Polícia Civil já identificou 99 criminosos neutralizados durante a Operação Contenção, deflagrada na última terça-feira (28/10), nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. O resultado foi divulgado em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (31/10). Do total, 42 possuíam mandados de prisão pendentes e pelo menos 78 apresentavam extenso histórico criminal, número que ainda pode aumentar à medida que chegam informações de outros estados.

"Tendo em vista estes resultados, a gente vê que o trabalho de investigação e inteligência foi adequado, todos perigosos e com ficha criminal. Também, pela identificação das origens desses narcoterroristas, reforço a importância da integração com os estados. Em breve, vamos entregar os relatórios completos para as autoridades competentes", disse Claudio Castro.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, 99 dos 117 mortos já foram identificados. Desses, 78 possuíam histórico criminal e 42 tinham mandados de prisão em aberto. Entre os mortos estão criminosos apontados como chefes de facções de diversos estados.

Segundo levantamento da Polícia Civil, 40 mortos eram de fora do Rio, oriundos do Pará (13), Amazonas (7), Bahia (6), Ceará (4), Goiás (4), Espírito Santo (3), Mato Grosso (1) e Paraíba (1).

O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o objetivo da operação foi “livrar a sociedade do tráfico, da milícia e de todos que atentam contra o direito de ir e vir”, e garantiu que o Estado seguirá atuando “com técnica e dentro da lei”.

Polícia Civil: complexos funcionavam como centros de comando da facção

Em nota divulgada nesta sexta-feira (31), a Polícia Civil informou que os complexos da Penha e do Alemão funcionavam como bases estratégicas do Comando Vermelho (CV), atuando como centros de decisão e treinamento tático da facção.

Segundo a corporação, as investigações indicam que nesses locais criminosos recebiam instruções em armamento, tiro, uso de explosivos e táticas de combate. Além disso, o fluxo de caixa do grupo nas duas comunidades movimentava cerca de 10 toneladas de drogas por mês, além de negociar aproximadamente 50 fuzis mensalmente.

A polícia afirma ainda que 24 comunidades do Rio de Janeiro, entre elas o Complexo do Salgueiro (São Gonçalo), a Rocinha, o Jacarezinho, a Maré e o Complexo do Lins, eram diretamente abastecidas a partir das rotas de distribuição controladas nos dois complexos.

De acordo com o documento da corporação, o trabalho de inteligência continua e resultará em um relatório detalhado sobre o papel estratégico dos complexos da Penha e do Alemão dentro da estrutura nacional da facção. O texto reforça que a Operação Contenção atingiu o principal núcleo de comando do Comando Vermelho no país.

Até o momento, 117 mortos foram periciados, e 89 corpos já foram liberados para os familiares. A Polícia Civil e o Ministério Público seguem atuando na identificação dos demais.

Principal alvo fugiu

O traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, era o principal alvo da operação, mas conseguiu escapar. Apontado como o maior chefe do Comando Vermelho em liberdade, ele ocupa posição logo abaixo de Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar, ambos presos em presídios federais.

Segundo o secretário de Segurança, Victor Santos, Doca usou “soldados” da facção como escudo para escapar do cerco. O Disque Denúncia oferece R$ 100 mil de recompensa por informações sobre seu paradeiro.

Natural de Caiçara, cidade cuja origem é disputada entre Rio Grande do Sul e Paraíba, Doca tem cerca de 55 anos e atua no tráfico há mais de duas décadas. Foi preso pela primeira vez em 2007, na Vila da Penha, por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca | Foto: Divulgação

LISTA PARCIAL:

Aleilson da Cunha Luz Junior

Alessandro Alves de Souza

Cauãn Fernandes do Carmo Soares

Fabiano Martins Amancio

Juan Marciel Pinho de Souza

Marllon de Melo Felisberto

Carlos Henrique Castro Soares da Silva

Brendon César da Silva Souza

Yuri dos Santos Barreto

Michael Douglas Rodrigues Fernandes

Alisom Lemos Rocha

Richard Souza dos Santos

Maicon Thomaz Vilela da Silva

Jonas de Azeredo Vieira

Lucas da Silva Lima

Michel Mendes Peçanha

Claudinei Santos Fernandes

Fernando Henrique dos Santos

André Luiz Ferreira Mendes Junior

Marcos Adriano Azevedo de Almeida

Cleiton da Silva

Douglas Conceição de Souza

Maicon Pyterson da Silva

Alexsandro Bessa dos Santos

Danilo Ferreira do Amor Divino

Waldemar Ribeiro Saraiva

Wendel Francisco dos Santos

Cleideson Silva da Cunha

Marcio da Silva de Jesus

Luan Carlos Marcolino de Alcântara

Nelson Soares dos Reis Campos

Victor Hugo Rangel de Oliveira

Maxwel Araújo Zacarias

Hercules Salles de Lima

Willian Botelho de Freitas Borges

Ronaldo Julião da Silva

Yan dos Santos Fernandes

Célio Guimarães Júnior

Marcos Vinicius da Silva Lima

Alessandro Alves Silva

Kauã Teixeira dos Santos

Jeanderson Bismarque Soares de Almeida

Diego dos Santos Muniz

Yago Ravel Rodrigues Rosário

Edione dos Santos Dias

Rodolfo Pantoja da Silva

Hito José Pereira Bastos

Felipe da Silva

Edson de Magalhães Pinto

Carlos Eduardo Santos Felício

Fabio Francisco Santana Sales

Francisco Myller Moreira da Cunha

Luiz Eduardo da Silva Mattos

Luiz Claudio da Silva Santos

Francisco Nataniel Alves Gonçalves

Luciano Ramos Silva

Vanderley Silva Borges

Nailson Miranda da Silva

Luiz Carlos de Jesus Andrade

Vitor Ednilson Martins Maia

Leonardo Fernandes da Rocha

Jônatas Ferreira Santos

Anderson da Silva Severo

Lucas Guedes Marques

Wesley Martins e Silva

Emerson Pereira Solidade

Yure Carlos Mothé Sobral Palomo

Tiago Neves Reis

Marcos Antonio Silva Junior

Diogo Garcez Santos Silva

Francisco Teixeira Parente

Rafael de Moraes Silva

Gabriel Lemos Vasconcelos

Wellinson de Sena dos Santos

Cleys Bandeira da Silva

Josigledson de Freitas Silva

Jonatha Daniel Barros da Silva

José Paulo Nascimento Fernandes

Cleiton Cesar Dias Mello

Cleiton Souza da Silva

Ricardo Aquino dos Santos

Adailton Bruno Schmitz da Silva

Wellington Brito dos Santos

Evandro da Silva Machado

Ronald Oliveira Ricardo

Eder Alves de Souza

Gustavo Souza de Oliveira

Rafael Correa da Costa

Fabian Alves Martins

Arlen João de Almeida

Bruno Correa da Costa

Kauã de Souza Rodrigues da Silva

Jean Alex Santos Campos

Fabricio dos Santos da Silva

Wagner Nunes Santana

Luan Carlos Dias Pastana

Kleber Izaias dos Santos

Wallace Barata Pimentel

Adan Pablo Alves de Oliveira

Balanço da operação

• 121 mortos (117 suspeitos e 4 policiais)

• 113 presos, sendo 33 de outros estados

• 10 menores apreendidos

• 91 fuzis, 26 pistolas e 1 revólver apreendidos

• 1 tonelada de drogas recolhida