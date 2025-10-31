Polícia Civil identifica criminosos mortos na Operação Contenção; Veja a lista!
Corporação afirma que os complexos da Penha e do Alemão funcionavam como centros de comando e treinamento do Comando Vermelho
A Polícia Civil já identificou 99 criminosos neutralizados durante a Operação Contenção, deflagrada na última terça-feira (28/10), nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. O resultado foi divulgado em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (31/10). Do total, 42 possuíam mandados de prisão pendentes e pelo menos 78 apresentavam extenso histórico criminal, número que ainda pode aumentar à medida que chegam informações de outros estados.
"Tendo em vista estes resultados, a gente vê que o trabalho de investigação e inteligência foi adequado, todos perigosos e com ficha criminal. Também, pela identificação das origens desses narcoterroristas, reforço a importância da integração com os estados. Em breve, vamos entregar os relatórios completos para as autoridades competentes", disse Claudio Castro.
De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, 99 dos 117 mortos já foram identificados. Desses, 78 possuíam histórico criminal e 42 tinham mandados de prisão em aberto. Entre os mortos estão criminosos apontados como chefes de facções de diversos estados.
Segundo levantamento da Polícia Civil, 40 mortos eram de fora do Rio, oriundos do Pará (13), Amazonas (7), Bahia (6), Ceará (4), Goiás (4), Espírito Santo (3), Mato Grosso (1) e Paraíba (1).
O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o objetivo da operação foi “livrar a sociedade do tráfico, da milícia e de todos que atentam contra o direito de ir e vir”, e garantiu que o Estado seguirá atuando “com técnica e dentro da lei”.
Polícia Civil: complexos funcionavam como centros de comando da facção
Em nota divulgada nesta sexta-feira (31), a Polícia Civil informou que os complexos da Penha e do Alemão funcionavam como bases estratégicas do Comando Vermelho (CV), atuando como centros de decisão e treinamento tático da facção.
Segundo a corporação, as investigações indicam que nesses locais criminosos recebiam instruções em armamento, tiro, uso de explosivos e táticas de combate. Além disso, o fluxo de caixa do grupo nas duas comunidades movimentava cerca de 10 toneladas de drogas por mês, além de negociar aproximadamente 50 fuzis mensalmente.
A polícia afirma ainda que 24 comunidades do Rio de Janeiro, entre elas o Complexo do Salgueiro (São Gonçalo), a Rocinha, o Jacarezinho, a Maré e o Complexo do Lins, eram diretamente abastecidas a partir das rotas de distribuição controladas nos dois complexos.
De acordo com o documento da corporação, o trabalho de inteligência continua e resultará em um relatório detalhado sobre o papel estratégico dos complexos da Penha e do Alemão dentro da estrutura nacional da facção. O texto reforça que a Operação Contenção atingiu o principal núcleo de comando do Comando Vermelho no país.
Até o momento, 117 mortos foram periciados, e 89 corpos já foram liberados para os familiares. A Polícia Civil e o Ministério Público seguem atuando na identificação dos demais.
Principal alvo fugiu
O traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, era o principal alvo da operação, mas conseguiu escapar. Apontado como o maior chefe do Comando Vermelho em liberdade, ele ocupa posição logo abaixo de Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar, ambos presos em presídios federais.
Segundo o secretário de Segurança, Victor Santos, Doca usou “soldados” da facção como escudo para escapar do cerco. O Disque Denúncia oferece R$ 100 mil de recompensa por informações sobre seu paradeiro.
Natural de Caiçara, cidade cuja origem é disputada entre Rio Grande do Sul e Paraíba, Doca tem cerca de 55 anos e atua no tráfico há mais de duas décadas. Foi preso pela primeira vez em 2007, na Vila da Penha, por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.
LISTA PARCIAL:
Aleilson da Cunha Luz Junior
Alessandro Alves de Souza
Cauãn Fernandes do Carmo Soares
Fabiano Martins Amancio
Juan Marciel Pinho de Souza
Marllon de Melo Felisberto
Carlos Henrique Castro Soares da Silva
Brendon César da Silva Souza
Yuri dos Santos Barreto
Michael Douglas Rodrigues Fernandes
Alisom Lemos Rocha
Richard Souza dos Santos
Maicon Thomaz Vilela da Silva
Jonas de Azeredo Vieira
Lucas da Silva Lima
Michel Mendes Peçanha
Claudinei Santos Fernandes
Fernando Henrique dos Santos
André Luiz Ferreira Mendes Junior
Marcos Adriano Azevedo de Almeida
Cleiton da Silva
Douglas Conceição de Souza
Maicon Pyterson da Silva
Alexsandro Bessa dos Santos
Danilo Ferreira do Amor Divino
Waldemar Ribeiro Saraiva
Wendel Francisco dos Santos
Cleideson Silva da Cunha
Marcio da Silva de Jesus
Luan Carlos Marcolino de Alcântara
Nelson Soares dos Reis Campos
Victor Hugo Rangel de Oliveira
Maxwel Araújo Zacarias
Hercules Salles de Lima
Willian Botelho de Freitas Borges
Ronaldo Julião da Silva
Yan dos Santos Fernandes
Célio Guimarães Júnior
Marcos Vinicius da Silva Lima
Alessandro Alves Silva
Kauã Teixeira dos Santos
Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
Diego dos Santos Muniz
Yago Ravel Rodrigues Rosário
Edione dos Santos Dias
Rodolfo Pantoja da Silva
Hito José Pereira Bastos
Felipe da Silva
Edson de Magalhães Pinto
Carlos Eduardo Santos Felício
Fabio Francisco Santana Sales
Francisco Myller Moreira da Cunha
Luiz Eduardo da Silva Mattos
Luiz Claudio da Silva Santos
Francisco Nataniel Alves Gonçalves
Luciano Ramos Silva
Vanderley Silva Borges
Nailson Miranda da Silva
Luiz Carlos de Jesus Andrade
Vitor Ednilson Martins Maia
Leonardo Fernandes da Rocha
Jônatas Ferreira Santos
Anderson da Silva Severo
Lucas Guedes Marques
Wesley Martins e Silva
Emerson Pereira Solidade
Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
Tiago Neves Reis
Marcos Antonio Silva Junior
Diogo Garcez Santos Silva
Francisco Teixeira Parente
Rafael de Moraes Silva
Gabriel Lemos Vasconcelos
Wellinson de Sena dos Santos
Cleys Bandeira da Silva
Josigledson de Freitas Silva
Jonatha Daniel Barros da Silva
José Paulo Nascimento Fernandes
Cleiton Cesar Dias Mello
Cleiton Souza da Silva
Ricardo Aquino dos Santos
Adailton Bruno Schmitz da Silva
Wellington Brito dos Santos
Evandro da Silva Machado
Ronald Oliveira Ricardo
Eder Alves de Souza
Gustavo Souza de Oliveira
Rafael Correa da Costa
Fabian Alves Martins
Arlen João de Almeida
Bruno Correa da Costa
Kauã de Souza Rodrigues da Silva
Jean Alex Santos Campos
Fabricio dos Santos da Silva
Wagner Nunes Santana
Luan Carlos Dias Pastana
Kleber Izaias dos Santos
Wallace Barata Pimentel
Adan Pablo Alves de Oliveira
Balanço da operação
• 121 mortos (117 suspeitos e 4 policiais)
• 113 presos, sendo 33 de outros estados
• 10 menores apreendidos
• 91 fuzis, 26 pistolas e 1 revólver apreendidos
• 1 tonelada de drogas recolhida