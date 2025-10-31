Megaoperação: Dez policiais feridos seguem internados; dois estão em estado grave

A segurança foi reforçada na unidade devido ao número de feridos no conflito que seguem internados - Foto: Divulgação/Agência Brasil/Fernando Frazão

Seguem internados, na manhã desta sexta-feira (31), dez policiais militares que foram feridos na megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão realizada na última terça-feira (28). De acordo com a PM, os agentes estão em recuperação. Dois deles, porém, estão em estado grave.

Além dos agentes, que não tiveram nomes e patentes divulgados, dois moradores também foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio. São eles um homem em situação de rua e um outro que estava em um ferro-velho.

Em outras unidades da cidade, mais feridos estão recebendo atendimento. Três foram levados para a rede municipal de saúde e têm quadro estável, de acordo com a Secretaria de Saúde. Duas pessoas também foram internadas no Hospital Salgado Filho, no Méier. Um mototaxista foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, depois de ser atingido no confronto.

Além dos feridos, o Governo do Rio de Janeiro confirma ter contabilizado 121 óbitos na operação. Quatro policiais e 117 suspeitos de envolvimento com o crime organizado.