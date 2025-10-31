Brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália: 'Número desproporcional de ferimentos'

A brasileira Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, 33, foi morta a facadas pelo ex-marido, também brasileiro, em Castelnuovo del Garda, na região de Verona, na Itália. O crime, tratado pelas autoridades locais como um feminicídio, aconteceu entre os dias 27 e 28 de outubro e foi descoberto após o suspeito, Douglas Reis Pedroso, 41, ligar para a polícia dizendo que iria tirar a própria vida.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o corpo da brasileira dentro do apartamento. No veículo do suspeito, os policiais recolheram uma faca.

De acordo com a promotoria, a morte da brasileira envolveu "número não especificado, mas desproporcional, de ferimentos por arma branca".

Leia também:

Menina de 3 anos 'viraliza' ao mostrar seu inseparável 'esqueleto de apoio emocional'

Tempo instável e com chuva neste fim de semana em São Gonçalo e Niterói; Veja a previsão



O jornal italiano Corriere del Veneto informou que o brasileiro foi submetido à monitoração eletrônica no ano passado, mas ao ser preso pelo assassinato da ex-esposa, não estava com o equipamento. Pedroso tem uma extensa ficha criminal, com registros por violência doméstica e tentativa de estupro, crimes ocorridos entre 2024 e 2025.

Ele já havia sido preso, em abril deste ano, por um episódio de violência contra Jessica. Ele a atacou, "[...]dando-lhe três socos no rosto e, por fim, golpeando-a repetidamente no rosto e no pescoço com a chave do carro", descreveu a promotoria de Verona. Cerca de um mês depois, ele passou a usar a tornozeleira.