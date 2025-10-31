Tempo instável e com chuva neste fim de semana em São Gonçalo e Niterói; Veja a previsão

Em Niterói, a máxima não deve passar dos 27°C neste domingo de finados (02) - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Em Niterói, a máxima não deve passar dos 27°C neste domingo de finados (02) - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Este fim de semana deverá manter o padrão de instabilidade que se instalou em grande parte do país nos últimos dias, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde as chuvas seguem intensas.



Nos próximos dias o cenário deve se manter, com a persistência da umidade que favorece a continuidade das pancadas em diversas cidades, como São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. No domingo (02), feriado do Dia de Finados, a previsão é de maior volume de chuva ao longo do dia, com temperaturas que variam entre mínimas de 21ºC e máximas de 29ºC.

Leia também

Prepare o bolso! Novo valor da passagem de ônibus em São Gonçalo começa a valer neste sábado (01)

Enel Rio registra aumento de 17% nas ocorrências de furtos de energia este ano



Confira a previsão para o fim de semana:

SÃO GONÇALO

Sábado (01): Máxima de 29°C e mínima de 21°C. Sábado de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu segue com bastante nebulosidade, mas não há previsão de chuva.

Domingo (02): Máxima de 29°C e mínima de 22°C. Domingo de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite.

NITERÓI

Sábado (01): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Dia de sol com muitas nuvens. À tarde, as nuvens permanecem, mas não chove.

Domingo (02): Máxima de 27°C e mínima de 22°C. Domingo com sol e muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde e à noite.

RIO DE JANEIRO

Sábado (01): Máxima de 29°C e mínima de 18°C. Sábado de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Domingo (02): Máxima de 29°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens e pancadas chuva no período da tarde. À noite o tempo passa a chuvoso.