Menina de 3 anos 'viraliza' ao mostrar seu inseparável 'esqueleto de apoio emocional'

Uma menina americana de três anos 'viralizou' nas redes sociais ao aparecer segurando um objeto no mínimo curioso: um esqueleto. Aspen elegeu o mesmo como um 'apoio emocional', a quem ela chama de Senhor Ossos.

A criança não só posa para fotos com o objeto, como o carrega para todos os lugares e até mesmo dorme com ele.

A mãe de Aspen, Isabel Wherry, de Illinois (EUA), contou à revista "People" que um dia a menina encontrou a decoração de Halloween numa caixa e se apegou ao esqueleto, sentindo-se mais confiante quando está com ele.

"Eu o tirei para decorar para a temporada de Halloween, e ela pegou o esqueleto e gritou: 'Sr. Ossos!'", relatou a americana.

Mas o apego ao esqueleto não surpreendeu Isabel. "Ela tem uma cigarra morta no nosso congelador!", revelou a mãe, acrescentando adorar que a filha "faça o que a deixa feliz".