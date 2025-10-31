Tentativa de assalto termina com homem baleado na Avenida Brasil

Um homem de 32 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (30) na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio.

Segundo relatos de testemunhas, a vítima foi abordada por criminosos próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A Polícia Militar disse em nota que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foi acionado para a ocorrência, mas, após tomar conhecimento do caso, o comando determinou o reforço no patrulhamento da região.