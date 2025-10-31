Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende dupla do tráfico em Itaboraí

Na posse dos homens, foram apreendidas 37 embalagens contendo cocaína, 50 contendo crack, 105 contendo maconha, além de um rádio comunicador e R$106

31 de outubro de 2025
Eles foram capturados em Itaboraí
Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) prenderam dois homens, nesta quinta-feira (30/10), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram capturados em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Após trabalhos de inteligência da unidade, agentes realizaram diligências em um endereço da região para apurar a venda de entorpecentes. Durante a ação, as equipes flagraram dois homens que, ao perceberem a aproximação policial, tentaram fugir.

Foi realizado um cerco tático e os criminosos foram capturados. Na posse dos homens, foram apreendidas 37 embalagens contendo cocaína, 50 contendo crack, 105 contendo maconha, além de um rádio comunicador e R$106. Diante dos fatos, eles foram autuados em flagrantes.

