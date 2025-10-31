Polícia Civil prende dupla do tráfico em Itaboraí

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) prenderam dois homens, nesta quinta-feira (30/10), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram capturados em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Após trabalhos de inteligência da unidade, agentes realizaram diligências em um endereço da região para apurar a venda de entorpecentes. Durante a ação, as equipes flagraram dois homens que, ao perceberem a aproximação policial, tentaram fugir.

Leia também:

Tentativa de assalto termina com espancamento de criminoso em Niterói

Sob comando de Cláudio Castro, Polícia do Rio já matou mais de 800 pessoas; Comando Vermelho segue em expansão

Foi realizado um cerco tático e os criminosos foram capturados. Na posse dos homens, foram apreendidas 37 embalagens contendo cocaína, 50 contendo crack, 105 contendo maconha, além de um rádio comunicador e R$106. Diante dos fatos, eles foram autuados em flagrantes.