PRF inicia Operação Atena e reforça o policiamento nas rodovias federais do Rio

Operação tem participação de agentes federais de todo Brasil

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de outubro de 2025 - 19:47
Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Atena, nesta quinta-feira (30), com o objetivo de reforçar a segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A operação conta com a participação de policiais rodoviários federais de todo o país, mobilizados especialmente para a missão.

O reforço será mantido em pontos estratégicos e permanecerá por tempo indeterminado. Com o aumento da presença policial e cooperação com outras forças de segurança, a PRF pretende ampliar a proteção do estado e assegurar a livre circulação nas rodovias federais fluminenses.

O nome da ação, Atena, se refere a deusa grega da sabedoria, da estratégia em batalha, da civilização e da justiça.

