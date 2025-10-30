Tentativa de assalto termina com espancamento de criminoso em Niterói

O homem foi surpreendido ao ser derrubado da motocicleta por populares que estavam no local - Foto: Reprodução

O homem foi surpreendido ao ser derrubado da motocicleta por populares que estavam no local - Foto: Reprodução

Uma tentativa de assalto ocorrida na tarde desta quarta-feira (29) na Rua Benjamin Constant, no Largo dos Barradas, em Niterói, terminou com o espancamento de um criminoso, acusado de e tentar assaltar pedestres que estavam parados em um ponto de ônibus.

Segundo relatos de testemunhas, durante a tentativa, o homem foi surpreendido ao ser derrubado da motocicleta por populares que estavam no local. Logo em seguida, começaram as agressões.

Ainda segundo relatos, foi apenas com a chegada de um policial à paisana que as agressões puderam ser contidas. Ele o deteve até ser levado para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.