Megaoperação no Rio: Fuga de membros do CV faz Argentina e Paraguai reforçarem fronteiras com Brasil

Devido a repercussão internacional da megaoperação realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira (28), países como Argentina e Paraguai passaram a reforçar as fronteiras com o Brasil. O número de policiais e de patrulhamento de veículos que cruzam as fronteiras entre Brasil e Paraguai aumentou desde o início desta quinta-feira (30), segundo anunciou o Conselho Nacional de Segurança do Paraguai, órgão que assessora a presidência em defesa nacional.

O governo resolveu então reforçar o policiamento nas divisas com o território brasileiro depois de receber informações de risco de fuga de traficantes do Comando Vermelho (CV).

De acordo com o conselho, operações de inteligência também tentam identificar se algum integrante do Comando Vermelho com mandado de prisão emitido pela Justiça brasileira já entrou em território paraguaio

Comunicado do Conselho de Defesa Nacional do Paraguai | Foto: Divulgação/Governo do Paraguai

Leia também:

PF prende homem foragido por diversos crimes em embarcação na Baía de Guanabara; Vídeo!



Sob comando de Cláudio Castro, Polícia do Rio já matou mais de 800 pessoas; Comando Vermelho segue em expansão

Na quarta-feira (29), a Argentina também colocou suas fronteiras com o Brasil em alerta máximo. O governo argentino declarou ainda que passou a classificar o CV e o Primeiro Comando da Capital (PCC) organizações narcoterroristas.

Os dois países vizinhos ao Brasil receberam um alerta do Comando Tripartido da tríplice fronteira (entre Brasil, Argentina e Paraguai) afirmando que serviços de inteligência detectaram o risco de que integrantes do CV fugissem do Brasil pela região, após a megaoperação da polícia do Rio nos complexos da Penha e do Alemão em busca de traficantes da facção.

A operação no Rio deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais. Foi a ação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro.