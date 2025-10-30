Megaoperação no Rio: Fuga de membros do CV faz Argentina e Paraguai reforçarem fronteiras com Brasil
Na Argentina, brasileiros que viajarem para o país serão examinados 'minuciosamente', segundo a ministra da Segurança Pública
Devido a repercussão internacional da megaoperação realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira (28), países como Argentina e Paraguai passaram a reforçar as fronteiras com o Brasil. O número de policiais e de patrulhamento de veículos que cruzam as fronteiras entre Brasil e Paraguai aumentou desde o início desta quinta-feira (30), segundo anunciou o Conselho Nacional de Segurança do Paraguai, órgão que assessora a presidência em defesa nacional.
O governo resolveu então reforçar o policiamento nas divisas com o território brasileiro depois de receber informações de risco de fuga de traficantes do Comando Vermelho (CV).
De acordo com o conselho, operações de inteligência também tentam identificar se algum integrante do Comando Vermelho com mandado de prisão emitido pela Justiça brasileira já entrou em território paraguaio
Na quarta-feira (29), a Argentina também colocou suas fronteiras com o Brasil em alerta máximo. O governo argentino declarou ainda que passou a classificar o CV e o Primeiro Comando da Capital (PCC) organizações narcoterroristas.
Os dois países vizinhos ao Brasil receberam um alerta do Comando Tripartido da tríplice fronteira (entre Brasil, Argentina e Paraguai) afirmando que serviços de inteligência detectaram o risco de que integrantes do CV fugissem do Brasil pela região, após a megaoperação da polícia do Rio nos complexos da Penha e do Alemão em busca de traficantes da facção.
A operação no Rio deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais. Foi a ação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro.