PF prende homem foragido por diversos crimes em embarcação na Baía de Guanabara; Vídeo!

Na manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Federal prendeu um homem que estava foragido da Justiça da Paraíba pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e associação ao tráfico, em uma embarcação que estava aguardando liberação para atracar no Porto de Niterói.

O preso, de 31 anos, estava embarcado em um navio que presta serviços offshore. Os policiais federais lotados no Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM/RJ) foram acionados para cumprir os dois mandados de prisão preventiva contra o homem. Após a captura na embarcação onde o foragido se encontrava, ele foi transferido para a lancha operacional da PF e depois entregue para a equipe terrestre, que aguardava no Porto de Niterói.

A ação teve início ainda na madrugada, com o monitoramento minucioso da embarcação onde o procurado se encontrava, e mobilizou equipes especializadas, embarcações de patrulha costeira e recursos de inteligência avançada. As diligências foram guiadas por informações estratégicas do Núcleo de Fiscalização do Tráfego Internacional (NFTI) e da Unidade de Análise de Dados de Inteligência Policial (UADIP) da Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro.

A precisão e o êxito da ação reforçam o compromisso da Polícia Federal com a persecução de foragidos e o enfrentamento qualificado ao crime organizado, em todas as suas dimensões — terrestres, marítimas e interestaduais.

A equipe que estava no Porto de Niterói conduziu o preso até a Superintendência Regional da PF, localizada na Praça Mauá, para os procedimentos de polícia judiciária. Ele foi posteriormente encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.





