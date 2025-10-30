"Ninguém vai parar a gente": Bope divulga balanço de megaoperação; Vídeo!

A megaoperação foi realizada nos complexos da Penha e do Alemão, durante a terça-feira (28) - Foto: Reprodução - Instagram

Um vídeo divulgado na noite desta quarta-feira (30), no Instagram oficial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, abordou o desempenho da operação que ocorreu nos complexos da Penha e do Alemão. A ação policial, que ocorreu durante todo o dia de terça-feira (28), buscou cumprir 100 mandados de prisão com o objetivo de coibir a expansão da facção Comando Vermelho (CV) no estado.



O conteúdo também pode ser encontrado no perfil do secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Menezes. Nas imagens, aparece um policial do batalhão detalhando o desempenho da polícia na megaoperação. Ainda segundo o Bope, o Rio vem sendo utilizado por lideranças de outros estados como refúgio.

“O Complexo da Penha e Alemão tem se tornado base de refúgio de lideranças de outros estados, do Pará, Pernambuco, Bahia e Minas. E a grande figura, a grande liderança dessa expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro e no Brasil é o Doca, o Urso. Diante desse cenário foi desenvolvido um trabalho integrado das forças de segurança, em especial da Polícia Militar e da Polícia Civil. O trabalho foi feito com uma base robusta de inteligência e esse é o resultado”, informou a corporação em um trecho do vídeo.





O agente que surge nas imagens ainda ressalta a quantidade de pessoas presas e de armas apreendidas, no desenrolar da ação de cumprimento dos mandados judiciais. “Mais de 90 fuzis apreendidos, mais de 80 narco terroristas presos, resultado de um grande trabalho de preparação, levantamento de dados e investigação. Em nome do Bope, em nome dos policiais tombados, em especial dos nossos policiais, eu posso garantir que ninguém vai parar a gente”.

Resultado da megaoperação no Rio de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (31), os números de mortos, presos e apreensões da operação foram atualizados. Confira:

2.500 policiais da PMERJ e da PCERJ nas ruas;

180 mandados de busca e apreensão;

100 mandados de prisão;

121 mortos, sendo 177 civis e 4 policiais;

113 presos;

118 armas apreendidas, sendo 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver;

14 artefatos explosivos;

Vasta quantidade de drogas apreendidas.