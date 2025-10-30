Mulher morre vítima de bala perdida em ataque criminoso em Maricá
Adriana Francisca da Silva, de 49 anos, foi atingida durante confronto entre facções rivais na comunidade de Ponta Negra
Mais uma pessoa morreu vítima de bala perdida, no Grande Rio. Desta vez, a vítima foi Adriana Francisca da Silva, de 49 anos, que foi atingida durante um ataque criminoso em Ponta Negra, Maricá.
De acordo com informações preliminares da polícia, a vítima estava na Rua Leito Via Férrea, quando criminosos, em uma motocicleta, chegaram ao local atirando contra outros homens.
Ainda de acordo com informações, o local é controlado pela facção Terceiro Comando e estaria sendo alvo de ataques de facções rivais.
Adriana foi atingida e morreu no local. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local, realizaram a perícia e ouviram familiares da vítima.
O corpo de Adriana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Barreto, em Niterói, de onde será liberado para o sepultamento.
Familiares da vítima ainda não foram encontrados para falar sobre o caso.