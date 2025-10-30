Mulher morre vítima de bala perdida em ataque criminoso em Maricá

Adriana foi atingida nas costas e morreu no local - Foto: Divulgação

Mais uma pessoa morreu vítima de bala perdida, no Grande Rio. Desta vez, a vítima foi Adriana Francisca da Silva, de 49 anos, que foi atingida durante um ataque criminoso em Ponta Negra, Maricá.

De acordo com informações preliminares da polícia, a vítima estava na Rua Leito Via Férrea, quando criminosos, em uma motocicleta, chegaram ao local atirando contra outros homens.

O corpo segue no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com informações, o local é controlado pela facção Terceiro Comando e estaria sendo alvo de ataques de facções rivais.

Adriana foi atingida e morreu no local. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local, realizaram a perícia e ouviram familiares da vítima.

O corpo de Adriana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Barreto, em Niterói, de onde será liberado para o sepultamento.

Familiares da vítima ainda não foram encontrados para falar sobre o caso.

