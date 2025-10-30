Homem é preso após furtar carteira de frentista em Piratininga

Policiais do 12º BPM ( Niterói) prenderam, um homem acusado de furtar a carteira de uma frentista em um posto de combustível localizado na Rua Doutor Francelino Barcelos, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com os agentes, a vítima percebeu a falta de sua carteira enquanto trabalhava e, pouco tempo depois, recebeu uma notificação de compra aprovada em seu cartão de crédito em uma farmácia próxima.

A equipe foi até o estabelecimento indicado, onde os funcionários relataram as características físicas do suspeito e informaram a direção em que ele havia fugido, sentido Caniçal. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o homem, de 30 anos, que resistiu à abordagem.

Na revista pessoal, os policiais encontraram R$ 165 em espécie, a carteira da vítima com documentos e cartões, além de um par de chinelos e produtos comprados na farmácia, avaliados em R$ 79,85.

Suspeito usou cartão da vítima em farmácia e foi detido em flagrante com os pertences furtados | Foto: Divulgação

O acusado foi conduzido à 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto e permaneceu preso.

Segundo a Polícia, ele possui 20 anotações criminais, sendo 12 por furto, duas por tráfico de drogas, duas por roubo, além de registros por estelionato, tentativa de homicídio, ameaça e aproveitamento de serviço público ou privado sem pagamento.