Homem com 20 anotações criminais é preso por roubo em Niterói

Ele foi conduzido à 76ª P (Centro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e permaneceu preso - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (29) após praticar um roubo a transeunte no Centro de Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM(Niterói), a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi alertada por pedestres sobre o roubo de um aparelho celular na Rua Silva Jardim. Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar dois suspeitos. Um deles conseguiu fugir, mas o outro, de 39 anos, foi detido no local.

A vítima reconheceu o suspeito como um dos autores do crime. Durante a abordagem, o homem informou que ele e o comparsa estavam hospedados em um hotel na Avenida Visconde de Itaboraí, também no Centro de Niterói. No quarto indicado, os policiais encontraram cinco telefones celulares, sendo um pertencente à vítima e outros quatro sem origem comprovada.

Aparelhos encontrados com o acusado | Foto: Divulgação

Segundo a PM, o acusado possui 20 anotações criminais, incluindo 15 por furto, três por lesão corporal, uma por tráfico de drogas e uma por desobediência.

Ele foi conduzido à 76ª P (Centro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e permaneceu preso.