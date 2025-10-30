Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem com 20 anotações criminais é preso por roubo em Niterói

Acusado, de 39 anos, foi detido pela PM após roubar um celular

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de outubro de 2025 - 10:02
Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (29) após praticar um roubo a transeunte no Centro de Niterói.

De acordo com informações do 12º BPM(Niterói), a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi alertada por pedestres sobre o roubo de um aparelho celular na Rua Silva Jardim. Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar dois suspeitos. Um deles conseguiu fugir, mas o outro, de 39 anos, foi detido no local.

A vítima reconheceu o suspeito como um dos autores do crime. Durante a abordagem, o homem informou que ele e o comparsa estavam hospedados em um hotel na Avenida Visconde de Itaboraí, também no Centro de Niterói. No quarto indicado, os policiais encontraram cinco telefones celulares, sendo um pertencente à vítima e outros quatro sem origem comprovada.

Aparelhos encontrados com o acusado
Aparelhos encontrados com o acusado |  Foto: Divulgação

Segundo a PM, o acusado possui 20 anotações criminais, incluindo 15 por furto, três por lesão corporal, uma por tráfico de drogas e uma por desobediência.

Ele foi conduzido à 76ª P (Centro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e permaneceu preso.

