'Japinha do CV' está entre as mortes da megaoperação no Rio

Penélope, conhecida pelos apelidos “Japinha” e “musa do crime”, foi uma das mortas na operação - Foto: Reprodução

Uma mulher apontada pela polícia como uma das principais combatentes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), está entre os 121 mortos durante o confronto entre forças de segurança pública e acusados de tráfico de drogas, durante a megaoperação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (28).

Identificada apenas como Penélope, ela era conhecida pelos apelidos de Japinha e Musa do Crime, e foi atingida por um disparo de fuzil no rosto. Ela era considerada como alguém de confiança dos chefes locais da facção criminosa.

De acordo com a polícia, a traficante atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de vendas de drogas.

No momento do confronto, Japinha usava roupa camuflada e colete tático com compartimentos para carregadores de fuzil. Seu corpo foi encontrado próximo a um dos principais acessos da comunidade.

De acordo com informações, Penélope resistiu á abordagem policial e abriu fogo contra os agentes, sendo assim atingida fatalmente. Antes de morrer, Japinha ostentava armas e poses provocantes nas redes sociais, o que rendeu a ela o apelido de Musa do Crime. Em imagens que circulam na internet, a jovem aparece armada com fuzis e vestida com roupas táticas, em cenários que remetem à guerra urbana travada nas comunidades cariocas.

A morte da criminosa aconteceu durante e maior e mais letal operação policial registrada no Rio. A ação mobilizou 2.500 agentes da Polícia Civil, Militar e unidades especiais, com o objetivo de frear o avanço territorial do Comando Vermelho e desarticular a base da facção.

Segundo o Governo do Estado, a ação deixou 121 mortos, sendo que quatro eram policiais. Nesta quarta-feira (29), moradores da Penha afirmaram ter retirado de uma zona de mata 74 corpos, que foram levados a uma praça durante a manhã.

Japinha do CV gostava de ostentar nas redes sociais | Foto: Reprodução