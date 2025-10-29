Em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, Fluminense enfrenta o Ceará, nesta quarta (30), no Maracanã

Fluminense recebe o Ceará, em jogo atrasado da 12ª rodada, nesta quarta (29) - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense encara o Ceará, nesta quarta-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor segue na missão de entrar no G-6 para entrar na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. O time tenta recuperar a confiança do torcedor e quer embalar vitórias e alcançar o grupo de classificados para o principal torneio continental da América do Sul.

Luis Zubeldía deve escalar o Flu da seguinte forma: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

O Ceará chega para o duelo tentando somar pontos para se distanciar do Z-4. A diferença de pontos para a zona do rebaixamento diminuiu para quatro depois da derrota na última rodada do campeonato.

Léo Condé deve escalar o Vozão com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

A arbitragem é de Flávio Rodrigues de Souza (SP). Ele é auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP). O VAR fica sob comando de Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Partida está mantida após megaoperação no Rio de Janeiro

O evento não sofreu alterações após a megaoperação policial na cidade do Rio de Janeiro, ocorrido na última terça-feira (28). Fluminense e o Ceará estiveram em contato com os órgãos responsáveis pela organização da partida (CBF e membros de segurança) para saber se o jogo seria afetado. A resposta foi pela permanência. Por parte da PMERJ, o planejamento segue mantido. O BEPE também estará com contingente completo para a partida.

