Morador sem abastecimento de água há quase 2 meses segue recebendo cobranças no Mutuaguaçu, em SG

Sem água há quase 60 dias, o militar reformado Geraldo Ribeiro da Silva, 73 anos, morador do Mutuaguaçu, em São Gonçalo, tem vivido dias difíceis sem obter ao menos uma previsão de quando o problema será solucionado.

De acordo com o morador, que vive com mais seis pessoas na mesma residência, o problema teve início no dia 6 de setembro, quando a concessionária Águas do Rio esteve no local para consertar um vazamento no cano.

"Desde que eles vieram consertar o vazamento, estamos sem água, mas as contas continuam chegando, e eu pagando. Eles só precisam abrir o registro, para tudo voltar ao normal", contou Sr Geraldo.

O morador conta ainda que recorreu três vezes à concessionária e três vezes à ouvidoria, e em todas as solicitações, a empresa enviou apenas um funcionário para inspeção. Ele também relata que chegou a recorrer à Justiça, e que o Juiz expediu uma tutela antecipada, há três semanas atrás, para que o abastecimento de água na residência fosse normalizado em 48 horas, o que ainda não aconteceu.

"Na minha rua não existe rede de abastecimento e há 45 anos canalizei a água direto da tubulação acima da rua que moro, a Olinto Moreira. A Águas do Rio abriu o local, acessou a tubulação, porque o vazamento era no cano que me abastece, depois fecharam o registro e não reabriram. A água que pegamos atualmente é da nossa vizinha, que tem nos ajudado, então é água em pote pra tomar banho, para lavar a louça, há quase dois meses assim, e com as contas pagas", relatou o morador.

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio informou em nota que o abastecimento na Rua Olinto Moreira está normalizado e o caso é pontual.

"Uma equipe vai ser mobilizada ainda nesta quarta-feira (29) para a realização do serviço. A empresa segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp", disse a nota.