Lula convoca reunião com ministros sobre megaoperação no Rio

Na manhã desta quarta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou os ministros do governo para tratar da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, que já é apontada como a mais letal da história da capital do estado.

A reunião está programada para ocorrer no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e contará com a presença do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, além de Gleisi Hoffmann, responsável pelas Relações Institucionais; Sidônio Palmeira, da Comunicação Social; Rui Costa, que responde pela Casa Civil; e Macaé Evaristo, da pasta dos Direitos Humanos.

Segundo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, cerca de 132 pessoas foram mortas pela ação policial nos complexos do Alemão e da Penha. Entretanto, segundo o próprio órgão, o número ainda pode aumentar.