Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3455 | Euro R$ 6,219
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Lula convoca reunião com ministros sobre megaoperação no Rio

Segundo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, cerca de 132 pessoas foram mortas pela ação policial nos complexos do Alemão e da Penha

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de outubro de 2025 - 10:58
A reunião está programada para ocorrer no Palácio da Alvorada
A reunião está programada para ocorrer no Palácio da Alvorada -

Na manhã desta quarta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou os ministros do governo para tratar da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, que já é apontada como a mais letal da história da capital do estado.

A reunião está programada para ocorrer no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e contará com a presença do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, além de Gleisi Hoffmann, responsável pelas Relações Institucionais; Sidônio Palmeira, da Comunicação Social; Rui Costa, que responde pela Casa Civil; e Macaé Evaristo, da pasta dos Direitos Humanos.

Leia também: 

PF deflagra operação para combater o abuso sexual infantil

“Cabeça do Sabão” e “Waguinho de Cabo Frio” estão entre chefes do Comando Vermelho que serão enviados a presídios federais

Segundo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, cerca de 132 pessoas foram mortas pela ação policial nos complexos do Alemão e da Penha. Entretanto, segundo o próprio órgão, o número ainda pode aumentar.

Tags:

Comando Vermelho Luiz Inácio Lula da Silva megaoperação Megaoperação contra facção criminosa

Matérias Relacionadas