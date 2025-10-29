UFF suspende atividades presenciais nesta quarta-feira (29)

A Universidade Federal Fluminense (UFF) informa a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais em Niterói nesta quarta-feira, 29 de outubro, em razão da continuidade da operação policial de grande porte realizada na cidade do Rio de Janeiro. A decisão considera os possíveis impactos na segurança pública, nas condições de deslocamento e no funcionamento dos transportes, que afetam parte significativa da comunidade universitária que reside na capital fluminense.

As atividades essenciais permanecem em funcionamento, conforme alinhamento com as respectivas chefias. As atividades administrativas serão mantidas de forma remota. A UFF orienta que estudantes e servidores evitem deslocamentos desnecessários, permaneçam em locais seguros e acompanhem as informações pelos canais oficiais e principais meios de comunicação.

A Universidade segue atenta à situação e manterá a comunidade acadêmica informada sobre quaisquer atualizações.