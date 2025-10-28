Megaoperação no Rio: Policial civil morre e outros 6 são baleados no Alemão e na Penha

A Operação Contenção, realizada nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, tem como saldo a prisão de 22 criminosos. Mas, em meio a ações estratégicas que tinham como objetivo a prisão de 100 homens ligados ao Comando Vermelho, a megaoperação também resultou na morte de um policial civil. Ao menos outros seis policiais, entre militares e civis, também ficaram feridos.

O agente morto foi identificado como Marcos Vinícius, conhecido como Máskara. Ele era chefe de investigação da 53ª DP (Mesquita).

Outros quatro homens apontados como traficantes também foram mortos.

A ação mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar, além de promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro.

De acordo com apuração realizada pelo g1, o agente da Polícia Civil levou um tiro no pescoço e não resistiu. Um delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) também foi baleado e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

A operação foi deflagrada após mais de um ano de investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão e 150 busca e apreensão contra lideranças do Comando Vermelho, facção que atua em 26 comunidades da região.

Durante o avanço das forças de segurança, criminosos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para dificultar o acesso dos agentes.

Além dos agentes, outras três pessoas foram atingidas por balas perdidas: um homem em situação de rua, uma mulher que estava em uma academia próxima ao batalhão de Olaria e um homem encontrado em um ferro-velho. Ambos socorridos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que cinco unidades de atenção primária suspenderam o atendimento na região, e 43 escolas foram impactadas, afetando milhares de alunos.

O governador Cláudio Castro afirmou que a ação é uma demonstração de força do estado contra o crime organizado. “Estamos atuando com força máxima e de forma integrada para deixar claro que o poder é do Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem”.