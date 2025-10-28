Vídeo: 22 criminosos são presos durante ação integrada nos Complexos da Penha e do Alemão

As forças de segurança do Governo do Estado prenderam 22 criminosos durante ação conjunta, que está em andamento na região dos Complexos da Penha e do Alemão, nesta terça-feira (28/10). A Operação Contenção, que mobiliza 2.500 policiais civis e militares, busca capturar lideranças criminosas do Rio de Janeiro e de outros estados, além de impedir a expansão territorial da maior facção do estado.





O Grupamento de Recapturas da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) também atua na operação, identificando os foragidos do sistema prisional que foram beneficiados com a "saidinha" e não voltaram para a prisão.