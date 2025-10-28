Homem é preso após tentativa de furto a residência em Itaipu, Niterói

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira (27) após tentar furtar uma residência localizada na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no bairro Itaipu, em Niterói.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), os agentes foram acionados pela da 5ª Companhia para verificar uma possível invasão a uma casa na região. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais realizaram buscas nas imediações e conseguiram localizar o suspeito, de 18 anos, nas proximidades do local do crime.

A vítima, de 26 anos, relatou que percebeu movimentação suspeita em sua residência, o que levou à chamada imediata da PM.

O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado. O caso foi registrado na Central de Flagrante (76ª DP) de Niterói. O jovem permaneceu detido à disposição da Justiça.