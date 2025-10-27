PRF apreende mais de 800 quilos de cocaína na BR-040

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 800 quilos de cocaína, na madrugada de segunda-feira (27), que seriam entregues na Zona Norte do Rio. O flagrante aconteceu na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na Baixada Fluminense.

Por volta da 1h, na altura de Duque de Caxias, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) abordaram um caminhão. Durante a fiscalização, o motorista informou que estava transportando apenas caixas plásticas vazias. Ele disse ter carregado o veículo em Araras (SP) e que faria a entrega em Irajá, no Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização, o motorista informou que estava transportando apenas caixas plásticas vazias | Foto: Divulgação

Entretanto, em uma verificação da carga, os policiais encontraram centenas de tabletes de cocaína, no meio das caixas plásticas. No total, havia 815 quilos do entorpecente. O condutor foi preso acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.