Criminosos são baleados durante ação da PM no Jardim Catarina; dois fuzis foram apreendidos

Dois fuzis foram apreendidos com os criminosos. Todos os feridos foram levados para a mesma unidade de saúde - Foto: Divulgação

Dois homens acusados de pertencerem ao tráfico de drogas que comanda a região do Jardim Catarina, em São Gonçalo, foram baleados durante confronto com policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde desta segunda-feira (27), no interior do bairro. Um PM também ficou ferido na ação.

Segundo informações da PM, os agentes foram até o local verificar informações sobre a presença de criminosos armados na região. No bairro, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos. Houve intensa troca de tiros.

Após o fim dos disparos, os policiais conseguiram avançar pela comunidade e localizaram os dois suspeitos feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Não há informações sobre o estado de saúde da dupla.

Na ação, um policial militar foi ferido por estilhaços. Ele foi levado para a mesma unidade de saúde.

Dois fuzis foram apreendidos com os criminosos. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).