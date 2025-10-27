Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3763 | Euro R$ 6,2548
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Ônibus com torcedores do Flamengo tomba a caminho da Argentina; 46 ficam feridos

Veículo que ia para Buenos Aires por conta do jogo da semifinal da Libertadores perdeu uma roda na altura de Barra Mansa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de outubro de 2025 - 18:12
Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Via Dutra
Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Via Dutra -

Um ônibus com torcedores do Flamengo que estava a caminho da Argentina para a partida contra o Racing, pela Libertadores, capotou no km 282 da Via Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, interior do Rio, por volta das 16h20. Segundo a CCR Dutra, concessionário que administra a vida, 46 pessoas ficaram feridas. Entre elas, quatro em estado grave.

Segundo informações, o veículo perdeu uma roda durante o trajeto e capotou. Entre os passageiros, alguns ficaram presos dentro do coletivo. No total, 46 pessoas se feriram. Destes, 32 com ferimentos leves, 10 moderados e quatro mais graves. Relados indicam que o motorista teria sido 'cuspido' para fora do veículo no momento da capotagem.

Em nota, a PRF informou que a via, sentido São Paulo, precisou ser totalmente interditada para o socorro às vítimas.

"Em Barra Mansa/RJ, no km 282 da BR-116, às 16h20, ocorreu uma interdição total no sentido SP, devido a tombamento de ônibus de torcedores do Flamengo. Em atendimento. Sem mais informações", informa a nota publicada pela Polícia Rodoviária Federal.

Leia também: 

John Textor faz proposta bilionária para comprar clube inglês

Menino de 4 anos morre após ser enforcado dentro de casa em São Gonçalo

A torcida organizada do Flamengo, Urubuzada, soltou uma nota oficial sobre o acidente: "Hoje, por volta de 15:00 o ônibus que levava membros da nossa torcida e de uma coirmã sofreu um acidente na altura de Barra Mansa. Informamos que, apesar do sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida. O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região".

Ônibus com torcedores do Flamengo a caminho da Argentina capota na estrada
Ônibus com torcedores do Flamengo a caminho da Argentina capota na estrada |  Foto: Reprodução
Ônibus de torcedores do Flamengo tomba em Barra Mansa, no km 282 da BR-116, no sentido SP
Ônibus de torcedores do Flamengo tomba em Barra Mansa, no km 282 da BR-116, no sentido SP |  Foto: Reprodução

Tags:

#Torcedores Acidente Flamengo

Matérias Relacionadas