Ônibus com torcedores do Flamengo tomba a caminho da Argentina; 46 ficam feridos
Veículo que ia para Buenos Aires por conta do jogo da semifinal da Libertadores perdeu uma roda na altura de Barra Mansa
Um ônibus com torcedores do Flamengo que estava a caminho da Argentina para a partida contra o Racing, pela Libertadores, capotou no km 282 da Via Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, interior do Rio, por volta das 16h20. Segundo a CCR Dutra, concessionário que administra a vida, 46 pessoas ficaram feridas. Entre elas, quatro em estado grave.
Segundo informações, o veículo perdeu uma roda durante o trajeto e capotou. Entre os passageiros, alguns ficaram presos dentro do coletivo. No total, 46 pessoas se feriram. Destes, 32 com ferimentos leves, 10 moderados e quatro mais graves. Relados indicam que o motorista teria sido 'cuspido' para fora do veículo no momento da capotagem.
Em nota, a PRF informou que a via, sentido São Paulo, precisou ser totalmente interditada para o socorro às vítimas.
"Em Barra Mansa/RJ, no km 282 da BR-116, às 16h20, ocorreu uma interdição total no sentido SP, devido a tombamento de ônibus de torcedores do Flamengo. Em atendimento. Sem mais informações", informa a nota publicada pela Polícia Rodoviária Federal.
A torcida organizada do Flamengo, Urubuzada, soltou uma nota oficial sobre o acidente: "Hoje, por volta de 15:00 o ônibus que levava membros da nossa torcida e de uma coirmã sofreu um acidente na altura de Barra Mansa. Informamos que, apesar do sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida. O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região".