Ônibus com torcedores do Flamengo tomba a caminho da Argentina; 46 ficam feridos

Um ônibus com torcedores do Flamengo que estava a caminho da Argentina para a partida contra o Racing, pela Libertadores, capotou no km 282 da Via Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, interior do Rio, por volta das 16h20. Segundo a CCR Dutra, concessionário que administra a vida, 46 pessoas ficaram feridas. Entre elas, quatro em estado grave.

Segundo informações, o veículo perdeu uma roda durante o trajeto e capotou. Entre os passageiros, alguns ficaram presos dentro do coletivo. No total, 46 pessoas se feriram. Destes, 32 com ferimentos leves, 10 moderados e quatro mais graves. Relados indicam que o motorista teria sido 'cuspido' para fora do veículo no momento da capotagem.

Em nota, a PRF informou que a via, sentido São Paulo, precisou ser totalmente interditada para o socorro às vítimas.

"Em Barra Mansa/RJ, no km 282 da BR-116, às 16h20, ocorreu uma interdição total no sentido SP, devido a tombamento de ônibus de torcedores do Flamengo. Em atendimento. Sem mais informações", informa a nota publicada pela Polícia Rodoviária Federal.

A torcida organizada do Flamengo, Urubuzada, soltou uma nota oficial sobre o acidente: "Hoje, por volta de 15:00 o ônibus que levava membros da nossa torcida e de uma coirmã sofreu um acidente na altura de Barra Mansa. Informamos que, apesar do sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida. O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região".

