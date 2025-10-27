Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Motorista de van escolar é assassinado em São Gonçalo

O corpo foi encaminhado para o IML de Tribobó

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de outubro de 2025 - 12:15
O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo -

A morte de um motorista de van escolar, de 50 anos, está sendo investigada pelos policiais da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. O crime ocorreu na Rua Goiás, no bairro do Gradim, em São Gonçalo, na noite de sábado (26).

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime.

A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros que realizou a remoção do corpo por volta das 5h20,  para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

