Motorista de van escolar é assassinado em São Gonçalo

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação

A morte de um motorista de van escolar, de 50 anos, está sendo investigada pelos policiais da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. O crime ocorreu na Rua Goiás, no bairro do Gradim, em São Gonçalo, na noite de sábado (26).

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime.

A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros que realizou a remoção do corpo por volta das 5h20, para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.