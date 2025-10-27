Tudo em paz? Cocielo e Tata Estaniecki são vistos juntos após anúncio da separação

Eles apareceram em uma celebração de Halloween no condomínio onde fica a casa da família - Foto: Reprodução

Os influenciadores Júlio Cocielo e Tata Estaniecki foram vistos juntos no último sábado (25) ao lado dos filhos em uma celebração de Halloween no condomínio onde fica a casa da família. Essa é a primeira vez em que eles são vistos juntos desde o anúncio da separação.

Tata e Cocielo são pais de Beatriz, de 5 anos, e de Caio, de 2 anos. Eles se casaram em 2018, mas estavam juntos há mais de 11 anos.

Após o anúncio da separação feito pelo ex-marido, Tata comentou que ambos continuariam unidos em prol da criação dos filhos, embora estejam separados.

“O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente está se concentrando. E é isso, a vida tem que continuar”, afirmou Tata em vídeo compartilhado na última terça-feira (21).