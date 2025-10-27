'Re-descobrindo o Brasil em Fios' transforma bordado em arte política e celebra 200 anos da República no Rio

A delicadeza dos fios e a força das histórias bordadas pelas mãos de mulheres de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro se encontram na exposição “Re-descobrindo o Brasil em Fios: 200 anos de histórias e memórias bordadas”, que chega a Niterói no dia 8 de novembro, às 10h, na Rua Mariz e Barros, 301, em Icaraí. A mostra pode ser visitada até 13 de dezembro, com entrada gratuita e portas abertas a todos os públicos.

A exposição reúne 28 bordadeiras de 28 municípios fluminenses, entre eles Campos, Itaboraí, Niterói, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. As artistas trazem em seus trabalhos um olhar sensível e, ao mesmo tempo, político sobre o país, ao refletirem sobre o que representam os 200 anos da Proclamação da República Brasileira.

Sob a curadoria de Ricardo Lima e Marisa da Silva, a mostra apresenta uma coleção de bordados que vão do simbólico ao afetivo, explorando temas como preconceito racial, desigualdade social, identidade local e memória coletiva. Alguns trabalhos retratam símbolos de suas cidades, como o Cristo Redentor, o prédio do Fórum de Campos e a estação ferroviária do Vale do Paraíba, enquanto outros mergulham em lembranças da infância, das brincadeiras e da vida doméstica.

“O bordado, que por muito tempo foi associado ao espaço doméstico, hoje se transforma em uma forma de expressão política. Essas mulheres saem do isolamento e ocupam o espaço público com arte e voz”, destaca Ricardo Lima, um dos curadores.

Um dos temas mais marcantes, segundo os curadores, é a homenagem à vereadora Marielle Franco, bordada não apenas por artistas brasileiras, mas também por bordadeiras da Argentina e do Chile o que demonstra a dimensão simbólica e internacional dessa forma de arte.

A mostra é fruto de um projeto iniciado em 2022, realização do Polo Região Portuária e Fio às Cinco em Pontos e conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2. O projeto já percorreu diferentes espaços do estado, como a UERJ (Maracanã), a Secretaria de Cultura do Estado do Rio, o Tribunal de Contas do Estado e cidades como Resende, Rio das Flores, Teresópolis, Itaboraí e Tanguá.

A idealização partiu de Marisa da Silva, que durante a pandemia criou o projeto “Fio às cinco em ponto”, uma série de lives e podcasts em que ela entrevistou mais de 300 bordadeiras do Brasil e do exterior. O projeto criou uma ampla rede de mulheres unidas pela arte e pela palavra, que se transformou na base do atual movimento de bordadeiras do estado.

A “Re-descobrindo o Brasil em Fios” é, portanto, mais do que uma exposição: é um convite à reflexão sobre o papel da mulher na construção simbólica da nação e sobre como a arte pode transformar a costura cotidiana em gesto político.

Serviço

Exposição: Re-descobrindo o Brasil em Fios: 200 anos de histórias e memórias bordadas

Abertura: 8 de novembro de 2025, às 10h

Local: Rua Mariz e Barros, 301 – Icaraí, Niterói

Visitação: Segunda a sexta, das 7h às 20h30; sábado, das 7h às 13h

Período: Até 13 de dezembro de 2025

Entrada: Gratuita

Curadoria: Ricardo Lima e Marisa da Silva

1/4 | Foto: Divulgação

2/4 | Foto: Divulgação

3/4 | Foto: Divulgação

4/4 | Foto: Divulgação