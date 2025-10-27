Idosa é morta após ter casa invadida durante tiroteio entre facções no Complexo da Pedreira
Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, foi feita refém por criminoso do Comando Vermelho
Uma idosa identificada como Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, morreu depois de ter a casa invadida e ser feita de refém durante troca de tiros entre facções rivais no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (27).
De acordo com a Polícia Militar, Marli foi feita refém no interior de sua própria residência e atingida por um tiro.
As primeiras informações revelam que homens ligados ao Comando Vermelho (CV) teriam tentado invadir o Complexo da Pedreira, que é controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), vindo do Complexo do Chapadão e houve um intenso tiroteio entre os criminosos.
No momento da fuga, um dos bandidos do CV invadiu uma residência localizada na Estrada de Botafogo, onde estavam Marli e outro morador. O criminoso manteve os moradores como reféns enquanto o imóvel era cercado pelos rivais. A PM precisou ser acionada e depois de trabalhos de negociação, o criminoso se rendeu.
A mulher ainda foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado foi preso e conduzido à delegacia.
Ao longo da madrugada, moradores da localidade disseram que houve muitas rajadas de tiros e precisaram buscar abrigo.
De acordo com a PM, foram apreendidos dois fuzis no local e recuperados seis veículos.