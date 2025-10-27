Idosa é morta após ter casa invadida durante tiroteio entre facções no Complexo da Pedreira

Uma idosa identificada como Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, morreu depois de ter a casa invadida e ser feita de refém durante troca de tiros entre facções rivais no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, Marli foi feita refém no interior de sua própria residência e atingida por um tiro.

Leia também:

Estelionatário é preso curtindo fim de semana em resort

Dia de São Judas Tadeu: Confira a programação em homenagem ao santo das causas impossíveis

As primeiras informações revelam que homens ligados ao Comando Vermelho (CV) teriam tentado invadir o Complexo da Pedreira, que é controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), vindo do Complexo do Chapadão e houve um intenso tiroteio entre os criminosos.

No momento da fuga, um dos bandidos do CV invadiu uma residência localizada na Estrada de Botafogo, onde estavam Marli e outro morador. O criminoso manteve os moradores como reféns enquanto o imóvel era cercado pelos rivais. A PM precisou ser acionada e depois de trabalhos de negociação, o criminoso se rendeu.

A mulher ainda foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado foi preso e conduzido à delegacia.

Ao longo da madrugada, moradores da localidade disseram que houve muitas rajadas de tiros e precisaram buscar abrigo.

De acordo com a PM, foram apreendidos dois fuzis no local e recuperados seis veículos.