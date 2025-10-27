Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Estelionatário é preso curtindo fim de semana em resort

A investigação apontou que o homem atuava como corretor de imóveis e aplicava golpes em pessoas interessadas na compra de apartamentos

27 de outubro de 2025 - 10:25
A prisão foi realizada por policiais civis da 28ª DP
Policiais civis da 28ª DP (Praça Seca) prenderam um homem que aplicava golpes imobiliários na Zona Oeste. Ele foi capturado, neste domingo (26/10), quando curtia o fim de semana em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

A investigação apontou que o homem atuava como corretor de imóveis e aplicava golpes em pessoas interessadas na compra de apartamentos, dos quais proprietários enfrentavam dificuldades financeiras com as construtoras. Ele agia na região da Zona Oeste e utilizava ainda contratos imobiliários falsificados e negociava os imóveis sem o consentimento dos verdadeiros donos, causando prejuízos estimados em cerca de R$ 200 mil às vítimas.

De acordo com os agentes, há diversos registros de ocorrência com o mesmo modo de atuação, todos envolvendo o mesmo estelionatário.

Na ação deste domingo, após trabalho de inteligência e cruzamento de dados, o golpista foi localizado em um resort, em Mangaratiba. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente, que foi cumprido. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de estelionato.

