Estelionatário é preso curtindo fim de semana em resort

Policiais civis da 28ª DP (Praça Seca) prenderam um homem que aplicava golpes imobiliários na Zona Oeste. Ele foi capturado, neste domingo (26/10), quando curtia o fim de semana em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio.

A investigação apontou que o homem atuava como corretor de imóveis e aplicava golpes em pessoas interessadas na compra de apartamentos, dos quais proprietários enfrentavam dificuldades financeiras com as construtoras. Ele agia na região da Zona Oeste e utilizava ainda contratos imobiliários falsificados e negociava os imóveis sem o consentimento dos verdadeiros donos, causando prejuízos estimados em cerca de R$ 200 mil às vítimas.

De acordo com os agentes, há diversos registros de ocorrência com o mesmo modo de atuação, todos envolvendo o mesmo estelionatário.

Na ação deste domingo, após trabalho de inteligência e cruzamento de dados, o golpista foi localizado em um resort, em Mangaratiba. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente, que foi cumprido. Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de estelionato.