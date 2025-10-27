Dia de São Judas Tadeu: Confira a programação em homenagem ao santo das causas impossíveis

São Judas Tadeu foi um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus - Foto: Reprodução

São Judas Tadeu foi um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus - Foto: Reprodução

Em 28 de outubro, devotos de todo o Brasil celebram São Judas Tadeu, conhecido como o “santo das causas impossíveis” e um dos mais populares do país. Também considerado padroeiro do Flamengo, o santo é celebrado com missas e demonstrações de fé que reúnem fiéis em diversas regiões, o que demonstra sua influência entre católicos e também na cultura popular.

São Judas Tadeu foi um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus e, além disso, era também seu primo, sendo filho de Alfeu, irmão de São José, e de Maria Cleofas, prima de Maria. Apesar de sua proximidade com Cristo, ele é pouco mencionado na Bíblia, o que por muito tempo gerou confusão com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. No entanto, enquanto Judas Iscariotes ficou marcado pela traição, São Judas Tadeu ganhou a fama por morrer como mártir ao defender a fé cristã.

Para homenagear São Judas Tadeu, paróquias de São Gonçalo e Niterói prepararam uma programação especial para este dia. Confira:

Paróquia São Judas Tadeu - Icaraí, Niterói

- Missas: 7h, 9h, 10h30, 14h, 16h e 19h (campal)

- Benção dos carros: 12h

- Tradicional angu a baiana: a partir das 12h

- Procissão: após a missa das 19h

- Durante o dia: bazar, barraquinhas de café da manhã, doces, salgados e bebidas

A primeira missa será celebrada às 7h na Paróquia São Judas Tadeu, em Niterói | Foto: Reprodução/redes sociais

Paróquia São Judas Tadeu - Rocha, São Gonçalo

- Alvorada: 6h

- Missas: 7h (Saudosos Fiéis), 9h (Fiéis Enfermos), 11h (Fiéis Torcedores), 15h (Fiéis Devotos Mirins) e 19h (Missa Solene)

- Almoço: 12h

- Procissão: 17h

As celebrações em São Gonçalo começam a partir das 6h, com a alvorada | Foto: Reprodução/redes sociais

História

São Judas Tadeu, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus, é celebrado nesta segunda-feira, dia 28 outubro. Nascido na Galileia, na Palestina, era filho de Alfeu (irmão de São José) e Maria de Cleofas (prima de Maria). Portanto, o santo era primo de Jesus e irmão de Tiago, também apóstolo.

Santa Brígida da Suécia, mística e padroeira da Europa, escreveu que um dia Jesus lhe recomendou que quando quisesse obter certos favores, deveria pedir pela intercessão de São Judas Tadeu. Por esta razão, é considerado padroeiro das causas impossíveis, assim como Santa Rita de Cássia.

Durante sua vida, pregou na Galileia, na Samaria e, próximo do ano 50, fez parte do primeiro Concílio, em Jerusalém. São Judas Tadeu evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou São Simão e passaram a viajar juntos. O Mártir, morreu em 28 de outubro do ano 70 d.C. na Pérsia. Ele foi assassinado com uma lança e decapitado com uma machadinha por defender a fé cristã.

É importante ressaltar que Judas Tadeu não é Judas Iscariotes, que traiu Jesus e, posteriormente, se suicidou.

Padroeiro do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo amargava quase uma década sem títulos no início dos anos 1950. A última conquista havia sido o Campeonato Carioca de 1944 quando, em 1953, o então pároco da Igreja de São Judas Tadeu, em Cosme Velho, foi até a Gávea celebrar uma missa junto ao time. A ideia era espantar a "urucubaca".

O padre ainda teria pedido para que todos os jogadores acendessem uma vela e dedicassem o gesto a São Judas Tadeu, ação que também foi realizada pelos torcedores. Coincidência ou não, deu certo: o Flamengo foi tricampeão carioca consecutivo, levantando a taça em 1953, 1954 e 1955.

Sendo assim, São Judas, considerado o santo das causas impossíveis, se tornou então o protetor do Flamengo, o que aumentou ainda mais sua popularidade entre os fiéis brasileiros. Além disso, também nesta data, o clube carioca comemora o Dia do Flamenguista, justamente por ser este o dia do padroeiro do time, São Judas Tadeu.

Todos os anos, o Flamengo faz uma missa na capela da São Judas Tadeu | Foto: Paula Reis/Flamengo

Todos os anos, o Flamengo faz uma missa na capela da São Judas Tadeu, na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro, com a presença de todos os jogadores, torcedores e dirigentes do time.

Nesta mesma data também foi criado o Dia do Torcedor Flamenguista, instituído pela Lei nº 4679, de 15 de outubro de 2007, pelo prefeito César Maia, com base na proposta do vereador Jorge Mauro. A data já faz parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro.

Na verdade, a torcida rubro-negra comemora a data por ser o dia do padroeiro do clube.